Para hoy viernes 2 de enero de 2025, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, el ingreso de humedad del océano Pacífico propiciará lluvias y chubascos en zonas del occidente, sur y sureste del país y una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera ocasionará una disminución en la probabilidad de lluvias en el resto de la República Mexicana.Se mantendrá el ambiente frío a muy frío, con heladas y bancos de niebla al amanecer sobre entidades de la Mesa del Norte y la Mesa Central.*Con información del SMN.*