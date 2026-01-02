Para hoy viernes 2 de enero de 2025, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, el ingreso de humedad del océano Pacífico propiciará lluvias y chubascos en zonas del occidente, sur y sureste del país y una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera ocasionará una disminución en la probabilidad de lluvias en el resto de la República Mexicana.

Se mantendrá el ambiente frío a muy frío, con heladas y bancos de niebla al amanecer sobre entidades de la Mesa del Norte y la Mesa Central.

Pronóstico de lluvias para hoy 02 de enero de 2026:

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

Baja California, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Jalisco, Colima y Quintana Roo.

Pronóstico de temperaturas mínimas para hoy 02 de enero de 2026:

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas durante la madrugada del viernes: zonas serranas de Chihuahua y Durango.

zonas serranas de Chihuahua y Durango. Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del viernes: zonas serranas de Baja California, Sonora, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Guanajuato, Michoacán, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

zonas serranas de Baja California, Sonora, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Guanajuato, Michoacán, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca. Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del viernes: zonas serranas de Coahuila, Aguascalientes, Jalisco, Querétaro, Ciudad de México y Morelos.

