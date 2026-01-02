Alerta por sismo en Guerrero "despierta" a los mexicanos

De acuerdo con el Servicio Sismológico Nacional, la mañana de este viernes 2 de enero de 2026, se registró un sismo de magnitud 6.5, localizado 4 kilómetros al suroeste de San Marcos Guerrero a las 7:58 horas.

El movimiento telúrico activó la alerta sísmica en los celulares de los usuarios de la Ciudad de México, Jalisco y Tabasco, entre otros, lo que "despertó" a quienes todavía dormían.

El sismo se sintió con fuerza en Michoacán y zonas de Guerrero, donde fue el epicentro, según lo reportado al momento.

De acuerdo con los reportes, helicópteros de la policía capitalina ya recorren el centro de la Ciudad de México, en tanto hay reportes de corte de energía en varias colonias al norte de la capital.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) capitalina indicó que hasta el momento las Unidades de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de las Alcaldías, no reportan afectaciones.

