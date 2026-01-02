La mañana de este viernes 2 de enero de 2026 se activó la alerta sísmica en teléfonos celulares de todo México tras detectarse un sismo de magnitud 6.5, con epicentro en San Marcos, Guerrero. El movimiento telúrico ocurrió a las 07:58 horas y fue confirmado minutos después por el Servicio Sismológico Nacional, que precisó que el epicentro se localizó a cuatro kilómetros al suroeste de dicho municipio.

En la Ciudad de México (CDMX), autoridades locales activaron de inmediato los protocolos de emergencia.

Fallece un hombre tras evacuar su vivienda en la CDMX

De acuerdo con información de El Universal, la alcaldía Benito Juárez, en la CDMX, confirmó el fallecimiento de un hombre de 60 años de edad en la colonia Álamos. En una tarjeta informativa se detalló que, durante el sismo, la víctima desalojó su departamento ubicado en un segundo piso, tropezó y perdió el conocimiento.

Personal de seguridad del inmueble solicitó apoyo de los servicios de emergencia. Al lugar acudió la unidad 695 del Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM), cuyos paramédicos confirmaron que el hombre ya no presentaba signos vitales.

Así va el reporte de afectaciones en la CDMX

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, indicó en sus redes sociales que continuó el protocolo de atención, incluyendo sobrevuelos de cóndores de la Secretaría de Seguridad Ciudadana para la revisión aérea de la capital.

Hasta el último reporte oficial se contabilizaron:

12 personas lesionadas.

Caída de cinco postes y cuatro árboles.

18 reportes por falta de suministro eléctrico en distintas colonias.

Evaluación de dos estructuras con posible riesgo de colapso.

Inspección preventiva de 34 edificios y cinco casas habitación.

Corporaciones como la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Bomberos, personal de salud, el C5 y dependencias de obras públicas se mantuvieron apoyando a la población.

Este es el reporte nacional de Protección Civil

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) informó que, tras el sismo, se activaron protocolos de evaluación en diversas entidades del país.

En Guerrero, se reportó la caída de una barda y derrumbes menores en la carretera Tixtla–Chilpancingo, sin personas lesionadas. En Veracruz, Puebla, Morelos, Jalisco, Oaxaca y Colima, el movimiento fue percibido con distintas intensidades, pero sin afectaciones mayores hasta el momento.

Asimismo, se detalló que hasta las 12:00 horas se habían registrado 420 réplicas del sismo, la más grande de magnitud 4.2.

