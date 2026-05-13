Sindicato del Nacional Monte de Piedad respondió así al último comunicado del patronato

La administración del Nacional Monte de Piedad difundió este lunes un comunicado en el que expresó su beneplácito por la supuesta disposición del sindicato a aceptar la mediación de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) para resolver la huelga que ya supera los siete meses. Sin embargo, representantes sindicales aseguraron que no están de acuerdo con dicha intervención.

Los líderes sindicales sostienen que la STPS no es la autoridad facultada para resolver el conflicto y que la propuesta sería aprovechada por el patronato para incorporar a la discusión puntos ajenos a la huelga y al contrato colectivo de trabajo.

“En Nacional Monte de Piedad damos la bienvenida al anuncio del sindicato huelguista, en el que aceptó su apertura a conocer y analizar la propuesta de solución planteada por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), con el objetivo de alcanzar una pronta solución a la huelga que atraviesa nuestra institución”, se lee en el comunicado publicado por el patronato el 11 de mayo.

No obstante, la STPS no ha hecho pública la propuesta y el sindicato asegura que tampoco le ha sido presentada.

“Hasta el momento no tenemos ninguna solución y tampoco hemos tenido diálogo, mucho menos un convenio por parte de la Secretaría del Trabajo”, declaró Fátima Márquez, secretaria general del Sindicato de Nacional Monte de Piedad Sección 32 en La Paz, Baja California Sur.

Arturo Zayún González, secretario general del sindicato, también se pronunció sobre el tema:

“Es falso este mensaje que está tratando de enviar el patronato. El patronato ha declarado que la Secretaría del Trabajo es la que puede dar un dictamen, en una especie de laudo arbitral, en el cual quiere incluir diferentes puntos ajenos al motivo de nuestro pliego petitorio, que llevó al estallamiento de esta huelga. Nosotros no vamos a aceptar ningún dictamen, sobre todo de una autoridad distinta, porque es el juzgado la autoridad rectora, la que debe llevar, en primer orden, las pláticas conciliatorias, independientemente del cumplimiento judicial que tiene que seguir en ese proceso”.

Las declaraciones de Zayún González ocurrieron en el Tribunal Laboral Federal de Asuntos Colectivos el mismo 11 de mayo, cuando la jueza de distrito Graciela Treviño había citado tanto a los representantes sindicales como a los miembros del patronato a una reunión de conciliación. Sin embargo, estos últimos no asistieron.

El Tribunal emitió un apercibimiento al patronato y convocó a una nueva reunión para las 11:00 horas del 15 de mayo. El líder sindical aseguró que, por su parte, estarán ahí, como muestra de su voluntad al diálogo que permita solucionar el conflicto.

La huelga parece entrar en una etapa en la que ambas partes respaldan sus posturas en autoridades de distintos ámbitos. Mientras el patronato pide aceptar la propuesta que sería elaborada por la STPS y posteriormente votada por los trabajadores, el sindicato insiste en seguir la ruta legal y esperar el fallo definitivo sobre la legalidad o ilegalidad de la huelga, ya sea del Tribunal Laboral Federal de Asuntos Colectivos o de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que podría atraer el caso.

La decisión de la SCJN sobre si ejercer o no la facultad de atracción podría extenderse por más de dos semanas. En caso de hacerlo, se procedería a la elaboración de un proyecto de resolución y posteriormente a una votación que podría tomar varios meses.

Incluso, para que un ministro tome el caso y redacte un proyecto de sentencia podría requerirse más de un año.

Si la SCJN no ejerce la facultad de atracción y devuelve el expediente al Tribunal, éste tendrá que resolver de manera definitiva, lo que podría tomar entre uno y tres meses.

Mientras el conflicto no se resuelva, los clientes no pueden recuperar sus prendas. EL INFORMADOR/Archivo

¿Qué podría pasar si la huelga se declara inexistente?

Los trabajadores tendrían que levantar la huelga dentro de un plazo determinado.

En caso de no regresar al trabajo, la administración del Monte de Piedad podría concluir la relación laboral sin responsabilidad para la institución.

La institución no tendría obligación de pagar salarios caídos.

Las sucursales podrían reabrir incluso con intervención de la fuerza pública.

Aun en este escenario, una negociación con el sindicato seguiría siendo la mejor opción para el patronato del Monte de Piedad, pues los despidos masivos limitarían su operatividad y podrían derivar en demandas individuales.

¿Qué podría pasar si la huelga se declara existente?

El Monte de Piedad permanecería cerrado y la institución no podría contratar personal sustituto.

Habría pago de salarios caídos al final de la huelga.

La negociación se volvería inevitable, con el patronato del Monte de Piedad en una posición de desventaja.

¿Qué demandan los trabajadores del Monte de Piedad para terminar la huelga?