FGR reactiva investigación por el homicidio de Héctor Melesio Cuén

A raíz de las acusaciones de Estados Unidos contra Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, la Fiscalía General de la República (FGR) retomó las investigaciones sobre la supuesta participación del Cártel de Sinaloa en la elección de 2021, en la que resultó electo el morenista, reportaron fuentes de la Fiscalía.

Aseguraron que reactivará la indagatoria que abrió el ex fiscal Alejandro Gertz Manero, sobre el asesinato de Héctor Melesio Cuén, en la finca Huertos del Pedregal, donde en julio de 2024 fue secuestrado el capo Ismael Zambada García, “El Mayo”.

Las fuentes consultadas reportaron que el Ministerio Público integra una sola investigación de estos casos por los que hasta el momento no ha sido citado a declarar Rocha Moya, señalado por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos de colaborar con la facción de “Los Chapitos” del Cártel de Sinaloa.

Indicaron que la Fiscalía de Asuntos Internacionales solicitó ya, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, información al Gobierno de los Estados Unidos sobre las acusaciones contra el morenista Rubén Rocha Moya, quien desapareció de la escena pública tras separarse del cargo por presuntos vínculos con el narcotráfico.

Por lo que, se encuentran a la espera de tener más información para integrar a la carpeta que se abrió, luego de los señalamientos realizados ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York.

Cabe recordar que el PRI, PAN y PRD denunciaron una narcoelección en Sinaloa, ya que, acusaron, sus operadores electorales fueron secuestrados y amenazados por integrantes de "Los Chapitos" del Cártel de Sinaloa, quienes presuntamente intervinieron en las elecciones en favor de Rocha Moya y los candidatos de Morena.

El Universal

Un político enfrentado al poder

Héctor Melesio Cuén fue un empresario y político mexicano. Fue rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa de 2005 a 2009, presidente municipal de Culiacán de 2011 a 2012 y diputado local de 2013 a 2016.

También se desempeñó también como Secretario de Salud de Sinaloa hasta mayo de 2022, mes en que fue cesado de sus funciones por el gobernador, Rubén Rocha Moya. A raíz de esto, la ruptura entre ambos se transformó en una lucha política en el Estado y en especial por ejercer control sobre Universidad Autónoma de Sinaloa.

Rocha Moya no pidió más seguridad tras ataque a domicilio

El ataque a balazos a la antigua casa donde vivió el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya no motivó que éste solicitara aumentar su seguridad personal, comentó la gobernadora interina Yeraldine Bonilla Valverde.

La residencia donde Rocha Moya vivió hace más de diez años en la Colonia las Quintas, en la capital del Estado, la mañana del sábado pasado fue objeto de un ataque a balazos con armas automáticas contra la fachada, puertas y ventanas, sin que los responsables fueran detenidos.

Sobre estos hechos, la mandataria estatal interina comentó que hasta el momento no tiene conocimiento que Rocha Moya haya solicitado reforzar su seguridad personal ni ha tenido contacto con él.

Dio a conocer que los datos que conoce del inmueble es que tiene más de diez años deshabitado, por lo que no hubo personas lesionadas en el ataque.

Bonilla Valverde externó que el último contacto que tuvo con el gobernador con licencia temporal fue la semana pasada.

CT