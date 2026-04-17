Nacional Monte de Piedad: estas son las opciones para recuperar prendas durante la huelga

El conflicto laboral en el Nacional Monte de Piedad ha trascendido las exigencias sindicales para convertirse en una crisis de certidumbre para miles de usuarios. Al cumplirse seis meses del estallido de la huelga el pasado 1 de abril, la polarización entre el sindicato y el patronato no solo paraliza a una de las instituciones prendarias más antiguas del país, sino que deja en vilo el patrimonio de quienes dependen de sus préstamos. Ante las sucursales cerradas, surgen interrogantes apremiantes en la economía familiar: ¿qué sucede con los intereses generados y cómo es posible recuperar las prendas empeñadas?

¿Cómo recuperar tus prendas en el Monte de Piedad si ya pagaste tu deuda?

Tanto la administración de la empresa como la representación sindical han garantizado que los artículos empeñados permanecen resguardados en bóvedas de alta seguridad. Sin embargo, la paralización operativa impide su entrega física, incluso para aquellos pignorantes que han liquidado la totalidad de su préstamo.

Desde una perspectiva legal, los clientes que ya han saldado su deuda tienen la opción de recurrir a las instancias judiciales. El procedimiento implica acudir al Tribunal Laboral Federal de Asuntos Colectivos en la Ciudad de México (bajo el expediente 1001/2025). A través de esta vía, se busca obtener un fallo que obligue a la restitución de los bienes a pesar del cierre de las instalaciones, aunque, hasta el momento, la burocracia y los tiempos legales no han arrojado resoluciones que agilicen este proceso para los afectados.

Otra medida de presión es acudir a la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), específicamente mediante Conciliaexprés, el mecanismo inmediato de solución de controversias a través del Teléfono del Consumidor, el cual el Nacional Monte de Piedad forma parte.

Se puede acceder a la solicitud de reconciliación por internet en esta dirección.

O comunicarse al Teléfono del Consumidor: 55 5568 8722 y 800 468 8722. El horario de servicio es de 9:00 a 19:00 horas de lunes a viernes y de 10:00 a 18:00 horas los fines de semana y días festivos.

Pago de intereses y nuevas fechas de comercialización sin sucursales

Para mitigar el impacto financiero en los usuarios que mantienen adeudos y evitar la pérdida de su patrimonio, el Nacional Monte de Piedad ha implementado una reestructuración en su calendario. Las fechas límite de pago y el pase a almoneda (remate de bienes) se han prorrogado.

Como medida de alivio, los artículos cuya comercialización estaba programada originalmente para el 25 de septiembre de 2025, han sido reprogramados para el 6 de abril de 2026, estableciendo el 1 de abril de ese mismo año como la nueva fecha límite de pago.

El calendario completo puede consultarse en este enlace.

Para evitar la acumulación de intereses moratorios, la institución ha digitalizado y diversificado sus canales de recaudación. Los usuarios pueden realizar sus abonos a través de:

La aplicación móvil Monte App y su sitio web oficial.

La plataforma BancaNet de Banamex.

Transferencias electrónicas (SPEI).

Pagos físicos en sucursales de OXXO y Banamex.

Para más detalles, puede consultarse la página de Información de pagos.

Las sucursales del Monte de Piedad están cerradas desde el 1 de octubre del año pasado. EL INFORMADOR/A. Navarro

El laberinto jurídico: ¿Qué exige el sindicato y qué ofrece el patronato del Monte de Piedad?

El 20 de febrero de 2026, una autoridad judicial declaró la inexistencia de la huelga, argumentando incumplimientos estatutarios por parte del sindicato. No obstante, la interposición de un recurso de revisión ante un Tribunal Colegiado mantiene el paro activo. Si el tribunal ratifica el fallo inicial, la reanudación de labores será inmediata; de ser revocado, el conflicto podría extenderse indefinidamente.

En el centro del debate económico y laboral, las posturas siguen distantes, evidenciando una lucha por el control de las condiciones de trabajo frente a la viabilidad financiera de la institución:

¿Qué demandan los trabajadores del Monte de Piedad para terminar la huelga?

Los trabajadores piden el respeto al Contrato Colectivo de Trabajo en los puntos relacionados con las vacantes mediante boletinaciones (porcentaje de contrataciones decididas por el sindicato), así como al escalafón y a los ascensos.

Estos temas, según el sindicato, deben discutirse en una mesa de negociación pública, en la que la sociedad y los medios de comunicación sean testigos de los “ofrecimientos reales”.

El sindicato también reclama el pago de prestaciones como aguinaldos, ahorros y quincenas que han sido retenidos.

Asimismo, solicitó la intervención de las autoridades para obligar a los integrantes del Patronato a participar directamente en las negociaciones y evitar intermediarios, pues aseguran que se ha enviado a los diálogos a abogados externos y empleados de confianza que no cuentan con facultades legales para alcanzar acuerdos definitivos.

¿Qué ofrece el Monte de Piedad a los trabajadores para terminar la huelga?