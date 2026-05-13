Miércoles, 13 de Mayo 2026

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Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el miércoles 13 de mayo de 2026

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Monterrey

Por: Redacción web .

Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el miércoles 13 de mayo de 2026

Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el miércoles 13 de mayo de 2026

El clima en Monterrey para este miércoles 13 de mayo informa que estará con cielo claro con 30 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 31 grados.

En relación a la humedad, la misma rondará el 35%.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 20 grados.

Según se establece, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 5 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Monterrey

Jueves 14 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 21

Viernes 15 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 21

Sábado 16 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 23

Domingo 17 de mayo de 2026: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 23

Lunes 18 de mayo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 23

Martes 19 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 23

Miércoles 20 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 23

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

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