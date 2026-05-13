Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el miércoles 13 de mayo de 2026

El clima en Monterrey para este miércoles 13 de mayo informa que estará con cielo claro con 30 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 31 grados.En relación a la humedad, la misma rondará el 35%.Además, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 20 grados.Según se establece, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 5 kms por hora.Jueves 14 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 21Viernes 15 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 21Sábado 16 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 23Domingo 17 de mayo de 2026: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 23Lunes 18 de mayo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 23Martes 19 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 23Miércoles 20 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 23Clima en Zapopan Clima en Ciudad de México Clima en Tapalpa Clima en El Salto Clima en Mazamitla Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Puerto Vallarta Clima en Cancún Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Chapala Clima en Tonalá Clima en Guadalajara Clima en Tlaquepaque