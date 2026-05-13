Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el miércoles 13 de mayo de 2026

El clima en Cancún para este miércoles 13 de mayo informa que estará con lluvia ligera con 32 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 32 grados.Según se comunicó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Sureste que irán a una velocidad de 5 kms por hora.Con respecto a la humedad, la misma rondará el 54%.A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 24 grados.Jueves 14 de mayo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 23Viernes 15 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 24Sábado 16 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 25Domingo 17 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 26Lunes 18 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 27Martes 19 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 26Miércoles 20 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 26Clima en Puerto Vallarta Clima en Chapala Clima en Tapalpa Clima en Tonalá Clima en Tlaquepaque Clima en Zapopan Clima en Ciudad de México Clima en Guadalajara Clima en El Salto Clima en Monterrey Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Mazamitla