Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el miércoles 13 de mayo de 2026

El clima en Cancún para este miércoles 13 de mayo informa que estará con lluvia ligera con 32 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 32 grados.

Según se comunicó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Sureste que irán a una velocidad de 5 kms por hora.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 54%.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 24 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Cancún

Jueves 14 de mayo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 23

Viernes 15 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 24

Sábado 16 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 25

Domingo 17 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 26

Lunes 18 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 27

Martes 19 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 26

Miércoles 20 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 26

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Chapala

Clima en Tapalpa

Clima en Tonalá

Clima en Tlaquepaque

Clima en Zapopan

Clima en Ciudad de México

Clima en Guadalajara

Clima en El Salto

Clima en Monterrey

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Mazamitla

