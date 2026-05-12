Trabajadores en huelga del Nacional Monte de Piedad piden apoyo con víveres y dinero

La huelga en el Nacional Monte de Piedad cumplió siete meses el pasado 1 de mayo. Además de los clientes que no han podido recuperar sus prendas, los trabajadores sindicalizados tampoco han recibido salario durante este periodo.

Ante esta situación, el Sindicato Nacional de Empleados y Trabajadores del Nacional Monte de Piedad inició una colecta de víveres y aportaciones económicas para apoyar la manutención de las familias afectadas.

En un llamado a la ciudadanía, la organización solicitó alimentos no perecederos, productos de higiene personal y donativos económicos para continuar enfrentando lo que consideran violaciones al contrato colectivo de trabajo (CCT).

La iniciativa fue impulsada por trabajadores sindicalizados del Estado de México, quienes recibirán los apoyos en las sucursales ubicadas en Juan Aldama y Nicolás San Juan, así como en Paseo Tollocan, todas en Toluca.

También funciona como centro de acopio la sucursal de Metepec, ubicada sobre la avenida Manuel J. Clouthier, en San Jerónimo Chicahualco.

Los donativos serán recibidos de lunes a viernes, de 9:00 a 17:00 horas, y los domingos, de 9:00 a 14:00 horas.

El sindicato rechaza el dictamen planteado por la STPS, al considerar que la autoridad competente para resolver el conflicto es el Tribunal y que el patronato aprovecha la propuesta para meter puntos ajenos a la huelga. EL INFORMADOR/A. Navarro

Patronato no acude a reunión convocada por Tribunal Laboral Federal

Ayer, 11 de mayo, los representantes del sindicato y los miembros del patronato estaban citados en el Tribunal Laboral Federal de Asuntos Colectivos para buscar una solución al conflicto; sin embargo, ningún representante del patronato se presentó.

Arturo Zayún González, secretario general del sindicato, denunció el desacato de la contraparte e informó que el Tribunal emitió un apercibimiento al patronato y convocó a una nueva reunión para las 11:00 horas del 15 de mayo.

Zayún González reiteró la disposición del sindicato para alcanzar un acuerdo y aseguró que acudirán a la próxima reunión.

También calificó como falsa la versión difundida por el Patronato, en la que se afirmó que el sindicato mostró “apertura a conocer y analizar la propuesta de solución planteada por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS)”, una de las alternativas planteadas para destrabar la huelga.

El líder sindical afirmó que la organización no acepta el dictamen planteado por la STPS, al considerar que la autoridad competente para resolver el conflicto es el Tribunal.

Además, señaló que el patronato pretende aprovechar esta alternativa para introducir en la discusión temas distintos al pliego petitorio que originó la huelga.

La STPS plantea emitir un dictamen que sería sometido a votación secreta entre los trabajadores y ha exhortado a ambas partes a respetar el resultado.

En su propuesta, la dependencia aseguró que “El espíritu y la letra de este dictamen honrarán el Contrato Colectivo de Trabajo, la Ley Federal del Trabajo y la historia del Nacional Monte de Piedad”.

La SCJN podría atraer el caso

El pasado 7 de mayo, un Tribunal Colegiado de Circuito solicitó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) atraer el recurso de revisión promovido por el sindicato de trabajadores del Nacional Monte de Piedad para determinar la legalidad de la huelga, la cual ya supera los siete meses y mantiene cerradas todas sus sucursales en el país.

El recurso fue promovido después de que, el 20 de febrero de 2026, un juez de Distrito en Materia de Trabajo declarara inexistente la huelga al considerar que el sindicato incumplió sus propios requisitos estatutarios.

En caso de que la SCJN rechace atraer el asunto por tratarse de un tema “legal” y no “constitucional”, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá emitir una resolución definitiva sobre la legalidad o ilegalidad de la huelga.

