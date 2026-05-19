La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, aseguró que la entrega voluntaria de dos ex funcionarios de Sinaloa a autoridades estadounidenses refleja la falta de confianza en el sistema de justicia mexicano.

La legisladora señaló que la decisión tomada por Gerardo Mérida Sánchez, ex secretario de Seguridad Pública de Sinaloa, y Enrique Alfonso Díaz Vega, ex titular de Administración y Finanzas, tiene implicaciones políticas y judiciales relevantes debido a las acusaciones que enfrentan por presuntos vínculos con el narcotráfico.

“Por mucho que quieran minimizar la entrega de estas personas, claro que es un hecho nacional”, afirmó.

López Rabadán sostuvo que el hecho de que ambos ex funcionarios viajaran a Estados Unidos para ponerse a disposición de las autoridades de ese país abre cuestionamientos sobre la credibilidad de las instituciones mexicanas encargadas de impartir justicia.

“La primera reflexión es que no confiaron en el sistema mexicano”, expresó.

La diputada consideró además que este caso podría derivar en nuevas investigaciones relacionadas con corrupción y presuntos nexos entre actores políticos y grupos criminales.

“Claramente vamos a ver que esto es la punta del iceberg”, declaró.

La legisladora panista afirmó que el tema no debe minimizarse ni tratarse únicamente como un conflicto político, debido a las implicaciones de seguridad y gobernabilidad que podría generar para el país.

Las autoridades estadounidenses sostienen que los implicados habrían colaborado presuntamente con el Cártel de Sinaloa en operaciones de tráfico de drogas hacia territorio norteamericano.

El caso ha generado reacciones tanto en el oficialismo como en la oposición, particularmente por el impacto político que podría tener en Morena y en la relación bilateral entre México y Estados Unidos en materia de seguridad y combate al narcotráfico.

Además, López Rabadán pidió que las investigaciones avancen sin encubrimientos y con transparencia para esclarecer posibles responsabilidades de funcionarios y ex funcionarios relacionados con el caso.

CT