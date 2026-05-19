Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el martes 19 de mayo de 2026

El clima en Monterrey para este martes 19 de mayo determina que estará con lluvia moderada con 28 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 31 grados.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 49%.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 20 grados.

Según se establece, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Sureste que irán a una velocidad de 8 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Monterrey

Miércoles 20 de mayo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 22

Jueves 21 de mayo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 22

Viernes 22 de mayo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 22

Sábado 23 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 22

Domingo 24 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 22

Lunes 25 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 23

Martes 26 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 23

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Tonalá

Clima en Tapalpa

Clima en Zapopan

Clima en Mazamitla

Clima en Tlaquepaque

Clima en Guadalajara

Clima en El Salto

Clima en Chapala

Clima en Ciudad de México

Clima en Cancún

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

