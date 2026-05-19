Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el martes 19 de mayo de 2026

El clima en Monterrey para este martes 19 de mayo determina que estará con lluvia moderada con 28 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 31 grados.Acerca de a la humedad, la misma rondará el 49%.Además, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 20 grados.Según se establece, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Sureste que irán a una velocidad de 8 kms por hora.Miércoles 20 de mayo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 22Jueves 21 de mayo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 22Viernes 22 de mayo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 22Sábado 23 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 22Domingo 24 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 22Lunes 25 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 23Martes 26 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 23Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Puerto Vallarta Clima en Tonalá Clima en Tapalpa Clima en Zapopan Clima en Mazamitla Clima en Tlaquepaque Clima en Guadalajara Clima en El Salto Clima en Chapala Clima en Ciudad de México Clima en Cancún Clima en Tlajomulco de Zúñiga