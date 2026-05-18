Clara Brugada llama a construir ciudades justas, cuidadoras e incluyentes; destaca a CDMX como ejemplo

En el marco del Foro Urbano Mundial que se llevó a cabo en Bakú, Azerbaiyán, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugrada, hizo un llamado a construir ciudades más justas, cuidadoras, incluyentes y comprometidas con la paz, el derecho a la vivienda y la igualdad sustantiva.

Aseguró que la capital del país es una de las principales voces del municipalismo y urbanismo feminista en el mundo, pues afirmó que la ciudad es referente internacional de una agenda urbana basada en estos aspectos.

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La funcionaria destacó que este foro es el espacio más importante del "multilateralismo urbano global". Desde las ciudades, dijo, se pueden enfrentar los problemas contemporáneos.

Clara Brugada apuesta por ciudades más incluyentes y cuidadoras

La crisis climática, el acceso a la vivienda, las desigualdades sociales y la exclusión urbana son fenómenos conectados que requieren de soluciones estructurales, añadió.

"Necesitamos este multilateralismo abierto e integrador impulsado desde los Gobiernos locales, desde las ciudades, para articular una nueva visión y acción urbana desde la transformación social, económica y ambiental […]. Vengo de la Ciudad de México, hoy capital global y metrópolis vertiginosa, donde conviven la historia, la memoria, las luchas de nuestros pueblos, la solidaridad, la inclusión y la diversidad".

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Las ciudades cuidadoras deben proteger a las mujeres, las infancias y a las personas que han sufrido exclusión y marginación, mientras que los Gobiernos locales son el nivel más cercano a la ciudadanía y con mayor capacidad de transformar la vida cotidiana. Estos tienen la obligación "moral e histórica de levantar un movimiento municipalista contra la guerra". También deben impulsar territorios de paz frente a los conflictos y las desigualdades, expresó la jefa de Gobierno. Que el color de piel, el acento o el origen no sean pretextos de exclusión, manifestó.

Brugada impulsa agenda de urbanismo feminista

En tanto, durante la clausura de la Asamblea de Mujeres, Brugada Molina puntualizó en la agenda de urbanismo feminista que impulsa su administración, centrada en los cuidados y la seguridad. "El futuro urbano del mundo no puede construirse sin las mujeres", apuntó.

"El hogar y la vivienda constituyen el primer espacio donde se experimentan derechos, pero también donde muchas veces aparecen las primeras expresiones de desigualdad y violencia […]. A lo largo de la historia, las ciudades crecieron levantando avenidas, aeropuertos, mercados y grandes obras, olvidando la construcción de la infraestructura pública de cuidados, fundamental para el sostenimiento de la vida en común y para liberar a las mujeres de la esclavitud moderna del trabajo doméstico no remunerado", subrayó.

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Recordó que en la Ciudad de México el 80 por ciento de las violaciones sexuales ocurren dentro del hogar. Esto es muestra de la necesidad de replantear políticas urbanas y de vivienda desde una perspectiva de género, advirtió.

Sostuvo que millones de mujeres sostienen el hogar con el trabajo doméstico y de cuidados, pero no reciben reconocimiento. "Crecimos viendo a las mujeres sostener el mundo; mujeres que despertaban antes que todos y eran las últimas en dormir. ¿Cómo ha podido vivir el mundo tanto tiempo sobre los hombres invisibles de las mujeres?", concluyó.

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