Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el martes 19 de mayo de 2026

El clima en Ciudad de México para este martes 19 de mayo determina que estará con lluvia moderada con 24 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 26 grados.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 12 grados.

Según se informó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Ciudad de México

Miércoles 20 de mayo de 2026: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 14

Jueves 21 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 14

Viernes 22 de mayo de 2026: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 14

Sábado 23 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 14

Domingo 24 de mayo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 15

Lunes 25 de mayo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 14

Martes 26 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 14

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Tonalá

Clima en Guadalajara

Clima en Mazamitla

Clima en Monterrey

Clima en Zapopan

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Puerto Vallarta

Clima en El Salto

Clima en Tapalpa

Clima en Tlaquepaque

Clima en Cancún

Clima en Chapala

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

