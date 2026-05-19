Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el martes 19 de mayo de 2026

El clima en Ciudad de México para este martes 19 de mayo determina que estará con lluvia moderada con 24 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 26 grados.Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 12 grados.Según se informó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.Miércoles 20 de mayo de 2026: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 14Jueves 21 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 14Viernes 22 de mayo de 2026: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 14Sábado 23 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 14Domingo 24 de mayo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 15Lunes 25 de mayo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 14Martes 26 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 14Clima en Tonalá Clima en Guadalajara Clima en Mazamitla Clima en Monterrey Clima en Zapopan Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Puerto Vallarta Clima en El Salto Clima en Tapalpa Clima en Tlaquepaque Clima en Cancún Clima en Chapala Clima en Tlajomulco de Zúñiga