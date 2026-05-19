Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el martes 19 de mayo de 2026

El clima en Cancún para este martes 19 de mayo anticipa que estará con lluvia ligera con 32 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 33 grados.

En relación a la humedad, la misma rondará el 63%.

Según se establece, el clima presenta un 83% de probabilidad de lluvias con vientos del Sureste que irán a una velocidad de 5 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Cancún

Miércoles 20 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 26

Jueves 21 de mayo de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 26

Viernes 22 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 26

Sábado 23 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 27

Domingo 24 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 26

Lunes 25 de mayo de 2026: nubes, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 26

Martes 26 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 26

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Zapopan

Clima en Monterrey

Clima en Puerto Vallarta

Clima en El Salto

Clima en Tlaquepaque

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Guadalajara

Clima en Tapalpa

Clima en Tonalá

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Ciudad de México

Clima en Chapala

Clima en Mazamitla

