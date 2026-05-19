Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el martes 19 de mayo de 2026

El clima en Cancún para este martes 19 de mayo anticipa que estará con lluvia ligera con 32 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 33 grados.En relación a la humedad, la misma rondará el 63%.Según se establece, el clima presenta un 83% de probabilidad de lluvias con vientos del Sureste que irán a una velocidad de 5 kms por hora.Miércoles 20 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 26Jueves 21 de mayo de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 26Viernes 22 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 26Sábado 23 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 27Domingo 24 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 26Lunes 25 de mayo de 2026: nubes, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 26Martes 26 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 26Clima en Zapopan Clima en Monterrey Clima en Puerto Vallarta Clima en El Salto Clima en Tlaquepaque Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Guadalajara Clima en Tapalpa Clima en Tonalá Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Ciudad de México Clima en Chapala Clima en Mazamitla