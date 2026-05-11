En medio de acusaciones sobre presuntos nexos con el narco y retiro de visas a políticos, Américo Villarreal Anaya, gobernador de Tamaulipas, rompió el silencio para asegurar que él sí tiene acceso a Estados Unidos.

El gobernador Américo Villarreal Anaya afirmó que sí tiene visa , y sobre el caso del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, dijo que conoce la información que se da a nivel nacional y lo que ha dicho la presidenta Claudia Sheinbaum.

Al concluir la ceremonia cívica de honores, en la cual se conmemoró el Día Internacional de la Enfermería, el mandatario tamaulipeco ofreció una entrevista a los reporteros.

Al preguntarle su postura sobre el caso Rocha Moya, respondió lo siguiente: "Bueno, pues estamos viendo las condiciones de la información que nos dan a nivel nacional, el seguimiento que se ha dicho por parte de nuestra Presidenta, en la cual el señalamiento que se hace de una oficina de Nueva York está siendo analizado por la Fiscalía General de la República, y que mediante la presentación de pruebas, si es que existen, que se pueda tener alguna otra consideración. Eso en cuanto yo les puedo comentar".

-Gobernador, ¿usted tiene visa?

"Sí, sí tengo visa. He estado asistiendo a varios actos en Estados Unidos , hemos ido a la Organización, a la ONU, a estar hablando de la agenda veinte treinta, hemos tenido giras por el Estado de Texas, en San Antonio, hemos tenido presencia en Laredo, Texas, hemos tenido participación en varios eventos, y cuando ha habido necesidad de estar presentes, ahí hemos estado", respondió.

Tamaulipas, el único estado sin sarampión

"Son la máxima expresión del humanismo", afirmó el gobernador Américo Villarreal Anaya, en su mensaje para la conmemoración del Día Internacional de la Enfermería.

Mencionó que en su formación profesional, "en su vocación humanista, en su preparación, su presencia dentro de la familia y su presencia dentro de la comunidad influyen siempre positivamente a mejorar nuestro entorno social y de bienestar, estén en funciones en alguna institución de salud o simplemente integradas en la comunidad social".

Acompañado por la presidenta del Sistema DIF Tamaulipas, doctora María de Villarreal, y ante la presencia de personal de enfermería de diferentes instituciones de salud, en la explanada del Palacio de Gobierno, el gobernador hizo un reconocimiento al trabajo de las y los enfermeros que han contribuido para alcanzar los más altos niveles de vacunación en el estado y lograr que Tamaulipas siga siendo la única entidad sin casos de sarampión en 2026.

"No es nada fácil, pero somos el único estado a nivel nacional que no ha tenido sarampión en este año 2026, y eso es por el trabajo del sector salud, la previsión, la promoción y gracias a sus manos el estar teniendo las coberturas de vacunación que se nos marcan a nivel nacional para poder darle esta protección a nuestra población", expresó.

El gobernador refirió que, a pesar de los adelantos tecnológicos en el ámbito de la salud, el trabajo de una enfermera nunca podrá ser sustituido, "porque no hay nada que la inteligencia artificial tenga que sea lo que ustedes nos proporcionan: seguridad, acompañamiento, cariño, amor, paciencia, atención humanista hacia los pacientes, a los que se deben y a los que atienden... y eso nunca nos lo va a dar una inteligencia artificial", agregó.

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OA