El futuro del calendario escolar pende de una decisión clave hoy. Mientras la Secretaría de Educación Pública (SEP) propone recortar clases por el calor y el Mundial para evitar "tiempos muertos", críticos advierten un grave rezago educativo. Descubre cómo este cambio impactará el aprendizaje y tu logística diaria.

Después de que la SEP anunció que se recortaría el ciclo escolar al 5 de junio por olas de calor en distintos estados y la celebración del Mundial de Futbol 2026, distintas autoridades educativas se pronunciaron en contra de este cambio por considerar que podría generar rezago educativo.

En cónclave educativo por calendario escolar en México

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, afirmó durante la discusión que para la Nueva Escuela Mexicana lo importante es el aprendizaje en comunidad, más allá de cumplir con una cuota específica de horas .

"Debemos ser honestos: tras la entrega de calificaciones hay una inercia en las escuelas, en todo el sistema educativo; después del 15 de junio, se cae en un periodo que en realidad se aprovecha para la descarga administrativa hasta mediados de julio", dijo durante la Primera Reunión Nacional Plenaria Extraordinaria 2026.

Acompañado de los secretarios de Educación de todos los estados, argumentó que tras esa fecha se mantienen las aulas abiertas sin un propósito pedagógico, sólo por cumplir un conteo , en donde se desvirtúa la dignidad docente y se convierte a la escuela en una estancia forzada.

"Ese tiempo muerto a veces es burocracia que roba espacio a la convivencia familiar y a la salud mental de la niñez", agregó.

La escuela no es un resguardo de niños por conveniencia del mercado: Mario Delgado

En ese sentido, señaló que la escuela es un territorio de aprendizaje, no un lugar de resguardo de niñas y niños por conveniencia del mercado .

"Reconocemos esta deuda con cuidadoras y cuidadores. Para el magisterio, el descanso es un derecho laboral y una necesidad pedagógica. La estabilidad laboral del docente es la base de la calidad educativa", resaltó.

Por ello, pidió que al discutir el calendario escolar se incorporen las visiones del sistema educativo , en donde los funcionarios estatales han tenido oportunidad de dialogar con padres de familia.

Delgado planteó que en la discusión "hacen falta voces en esta mesa", particularmente las de madres, padres de familia y del magisterio, al señalar que las decisiones deben considerar realidades muy distintas según el territorio.

Recordó que el análisis del calendario responde a "realidades innegables", como el impacto del azote climático en algunas regiones del país y los problemas de movilidad, saturación de servicios y falta de atención que podría generar la realización del Mundial de Futbol 2026 .

Instituciones advierten posible rezago educativo

La revisión del calendario escolar ha sido observada por distintos organismos especializados que han insistido en la necesidad de una transformación estructural del sistema educativo.

El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) ha señalado en diversos análisis la importancia de fortalecer la planeación educativa con base en evidencia, así como de considerar las diferencias regionales para mejorar la eficiencia del sistema y la toma de decisiones públicas.

Por su parte, Mexicanos Primero ha enfatizado que cualquier ajuste al calendario debe tener como prioridad garantizar el derecho efectivo a aprender, asegurando que el tiempo en las aulas se traduzca en aprendizajes reales para niñas, niños y adolescentes.

La organización Educación con Rumbo ha advertido que decisiones sin una evaluación integral pueden profundizar el rezago educativo y generar impactos en la organización familiar, por lo que ha llamado a considerar con mayor rigor las consecuencias de modificaciones estructurales.

En tanto, la Coparmex ha planteado la necesidad de dar certidumbre al sistema educativo y evitar cambios que alteren la continuidad del ciclo escolar sin una planeación de largo plazo, subrayando la importancia de decisiones estables para la comunidad educativa y el entorno productivo.

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