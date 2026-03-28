El Primer Simulacro Nacional 2026 se convirtió en una importante tendencia de búsqueda en México desde que se anunció debido a que los internautas se mostraron interesados en todas las actividades relacionadas con esta actividad cívica, sobre todo porque se pondrá a prueba un nuevo sistema de alerta en los teléfonos celulares... ¿pero qué pasará con la alerta sísmica, en qué estados de la República sonará? ¡Entérate de todos los detalles!

Como te comentamos en El Informador, este miércoles 6 de mayo a las 11:00 horas se llevará a cabo el Primer Simulacro Nacional 2026, esto con el objetivo de contribuir con el fortalecimiento de las capacidades de reacción de las unidades internas y sus brigadas ante la eventualidad de un desastre.

Durante el simulacro, se alertará a la población a través de los 14 mil 191 altavoces instalados en el territorio mexicano y mediante un mensaje directo en los dispositivos celulares de los mexicanos, optimizando los protocolos de evacuación a través del avance tecnológico.

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¡Apunta! ¿En qué estados de la República sonará la Alerta Sísmica 2026?

Los altavoces de la alerta sísmica del Sistema de Alerta Sísmica Mexicano (SASMEX) se activarán en los estados y municipios que cuentan con cobertura a los 96 sensores que monitorean las zonas de peligro sísmico en el territorio mexicano, tales como:

Ciudad de México: en esta entidad federal la alerta sísmica sonará en las 16 alcaldías.

en esta entidad federal la alerta sísmica sonará en las 16 alcaldías. Estado de México: en los municipios conurbados a la CDMX, como Ecatepec, Naucalpan, Nezahualcóyotl, Chimalhuacán, además de la zona de Toluca.

en los municipios conurbados a la CDMX, como Ecatepec, Naucalpan, Nezahualcóyotl, Chimalhuacán, además de la zona de Toluca. Guerrero: en los municipios de la zona costera, como Acapulco, San Marcos, Coyuca de Benítez, además de Chilpancingo, etc.

en los municipios de la zona costera, como Acapulco, San Marcos, Coyuca de Benítez, además de Chilpancingo, etc. Oaxaca : principalmente en los municipios de Ocotlán de Morelos, Santiago Tenango, así como la capital Oaxaca de Juárez y municipios de la región de la Costa y el Istmo.

: principalmente en los municipios de Ocotlán de Morelos, Santiago Tenango, así como la capital Oaxaca de Juárez y municipios de la región de la Costa y el Istmo. Puebla : principalmente en la capital Puebla y en algunos municipios como San Nicolás de los Ranchos, Atlixco, San Andrés Cholula, Tlahuapan, San Pedro Cholula, etc.

: principalmente en la capital Puebla y en algunos municipios como San Nicolás de los Ranchos, Atlixco, San Andrés Cholula, Tlahuapan, San Pedro Cholula, etc. Michoacán : principalmente en los municipios de Morelia, Pátzcuaro, Epitacio Huerta, Álvaro Obregón, Tarímbaro y zonas cercanas.

: principalmente en los municipios de Morelia, Pátzcuaro, Epitacio Huerta, Álvaro Obregón, Tarímbaro y zonas cercanas. Jalisco : principalmente en la Zona Metropolitana de Guadalajara.

: principalmente en la Zona Metropolitana de Guadalajara. Morelos: en Cuernavaca y otros municipios como Tepoztlán, Temixco, Ayala, Tepalcingo, Amacuzac, Temoac, Cuautla, Ayala, etc.

Chiapas : en los municipios con sistemas de alertamiento locales (multi-alertas), principalmente en la zona de Tuxtla Gutiérrez y la costa, como Tonalá y Tapachula.

: en los municipios con sistemas de alertamiento locales (multi-alertas), principalmente en la zona de Tuxtla Gutiérrez y la costa, como Tonalá y Tapachula. Colima: en la capital y las zonas costeras que tienen receptores instalados.

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¿Para qué sirve la alerta sísmica en México y cómo funciona?

La alerta sísmica proporciona desde 20 a 120 segundos de tiempo de oportunidad aproximadamente, antes de la llegada de un sismo dependiendo de la distancia al epicentro y se mantiene activa por 1 minuto. Su sonido se diseñó en 1993, buscando que fuera único e inconfundible con otros.

Este ejercicio preventivo se desarrollará con base en una hipótesis de sismo que permite simular un escenario realista. En esta ocasión se llevará a cabo bajo un movimiento telúrico con magnitud 8.2, con un epicentro planteado a 55 kilómetros al noroeste de Acapulco en Guerrero.

Para participar en este simulacro, el Gobierno de México a través de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Coordinación Nacional de Protección Civil invitan a la población a registrar sus inmuebles en la plataforma digital de "Simulacro Nacional" de la SSPC hasta el próximo 5 de mayo.

JM

