La preventa de boletos, la sobreventa y los precios dinámicos -prácticas que prevalecen sobre todo en conciertos y partidos de futbol- podrían desaparecer en México gracias a una iniciativa del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano (MC) en el Senado de la República: ¡entérate!Al respecto, el senador de MC Néstor Camarillo comentó que la falta de una regulación en esta área ha causado prácticas abusivas que afectan a las y los consumidores."Siempre las plataformas colapsan, hay cargos ocultos, letras chiquitas. De repente los tickets a comprar desaparecen de la página oficial y ya están en otras páginas de reventa con precios 10 o 20 veces más altos", dijo."Si se cancela el evento es un problema que regresen el dinero. Lo regresan por partes o en un 90%, si bien les va", expresó el legislador.Camarillo expresó que las prácticas anteriores son resultado de un mercado concentrado donde una sola empresa controla el 64.5% de la venta de boletos en México. "La ausencia de una regulación efectiva ha permitido que los abusos se normalicen y que las multas sean tan insignificantes que se convierten en costos de operación", denunció."Desde Movimiento Ciudadano no nos vamos a quedar callados. Por ello, a nombre de la Bancada Naranja presento una iniciativa que nace de una exigencia ciudadana, concreta, urgente y legítima para que comprar un boleto para un concierto, un partido o un evento cultural no sea una experiencia de abuso, de engaño y de frustración".Dicha iniciativa, la cual propone reformar la Ley Federal de Protección al Consumidor, establece que el reembolso en caso de cancelación deberá hacerse a los 30 días siguientes al anuncio. Esta última cantidad incluirá el precio del boleto y todos los cargos por servicio asociados. Si hay aplazamiento del evento, la persona podrá optar por la nueva fecha o solicitar el reembolso total. Otros puntos de interés en la iniciativa son:JM