La preventa de boletos, la sobreventa y los precios dinámicos -prácticas que prevalecen sobre todo en conciertos y partidos de futbol- podrían desaparecer en México gracias a una iniciativa del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano (MC) en el Senado de la República: ¡entérate!

¿Qué se sabe de la iniciativa de MC para prohibir la reventa de boletos en México?

Al respecto, el senador de MC Néstor Camarillo comentó que la falta de una regulación en esta área ha causado prácticas abusivas que afectan a las y los consumidores.

"Siempre las plataformas colapsan, hay cargos ocultos, letras chiquitas. De repente los tickets a comprar desaparecen de la página oficial y ya están en otras páginas de reventa con precios 10 o 20 veces más altos", dijo.

"Si se cancela el evento es un problema que regresen el dinero. Lo regresan por partes o en un 90%, si bien les va", expresó el legislador.

Camarillo expresó que las prácticas anteriores son resultado de un mercado concentrado donde una sola empresa controla el 64.5% de la venta de boletos en México.

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"La ausencia de una regulación efectiva ha permitido que los abusos se normalicen y que las multas sean tan insignificantes que se convierten en costos de operación", denunció.

"Desde Movimiento Ciudadano no nos vamos a quedar callados. Por ello, a nombre de la Bancada Naranja presento una iniciativa que nace de una exigencia ciudadana, concreta, urgente y legítima para que comprar un boleto para un concierto, un partido o un evento cultural no sea una experiencia de abuso, de engaño y de frustración".

¿Qué plantea exactamente la iniciativa de MC sobre la reventa de boletos?

Dicha iniciativa, la cual propone reformar la Ley Federal de Protección al Consumidor, establece que el reembolso en caso de cancelación deberá hacerse a los 30 días siguientes al anuncio.

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Esta última cantidad incluirá el precio del boleto y todos los cargos por servicio asociados. Si hay aplazamiento del evento, la persona podrá optar por la nueva fecha o solicitar el reembolso total. Otros puntos de interés en la iniciativa son:

Garantizar el acceso a todas las personas que cuenten con boletos válidos.

Las boleteras no podrán ofrecer ni vender accesos que sobrepasen el número de lugares disponibles en el recinto.

Las boleteras deberán informar de manera clara y precisa el costo total de sus servicios antes de que las personas realicen el pago. Esto incluye todos los cargos y comisiones aplicaciones

Se prohíben los precios dinámicos. Las boleteras no podrán subir el precio del boleto en función de la demanda.

JM

