El Primer Simulacro Nacional 2026 se llevará a cabo el próximo 06 de mayo del 2026 a las 11:00 en punto de la mañana; además de fortalecer la cultura de la prevención en México, este ejercicio también servirá para poner a prueba un nuevo sistema de alerta sísmica a celulares, ¿pero qué pasa si tu teléfono no recibe la señal sonora y el mensaje previstos para esa fecha? ¡Tal vez debiste configurarlo y no sabías! Entérate de cómo hacerlo.

¿Qué hacer si no recibes la alerta sísmica en tu celular en el Simulacro Nacional 2026?

Es importante señalar que el Primer Simulacro Nacional 2026 utilizará una tecnología conocida como Cell Broadcast, la cual es un sistema de transmisión masiva de alertas que permite que un mensaje llegue a todos los dispositivos dentro de un área geográfica específica sin necesidad de saturar las redes telefónicas.

Entre las principales ventajas de este sistema están que no se requiere Internet o datos móviles porque funciona con un mensaje SMN, llega a todos los celulares dentro de una zona específica y puede activarse incluso en modo silencio; sin embargo, para poder recibir esta clase de alertas debes configurar el celular con este PASO a PASO ya que las "Alertas de Emergencia" o "Alertas Gubernamentales" necesitan estar activas:

PARA ANDROID

Acceder a "Ajustes"

Seleccionar "Seguridad y emergencia" (o "Notificaciones")

Verificar que las "Alertas de emergencia inalámbricas" estén activas

PARA iOS (iPHONE)

Entrar a “Configuración”

Escoge la sección de "Notificaciones"

Desliza hasta el final de la pantalla para activar la opción de “Alertas gubernamentales”

¿Qué se verá en el mensaje de alerta sísmica del Simulacro Nacional 2026?

De acuerdo con la imagen oficial del mensaje compartida por el Gobierno de México, a los teléfonos llegará el siguiente mensaje acompañado de una alerta sonora:

"ESTO ES UN SIMULACRO. Este es un mensaje para probar la funcionalidad del Sistema Nacional de Alertas del Gobierno de México", se lee.

El mensaje que se verá durante el Simulacro Nacional 2026. ESPECIAL/Gobierno de México



