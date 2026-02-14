¿Sigue la contingencia ambiental? Esta es la última actualización el 14 de febrero en CDMX

La Fase I de contingencia ambiental por ozono se mantiene este 14 de febrero en la Ciudad de México. Así lo informó la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) en su más reciente actualización, al señalar que no existen condiciones favorables para la dispersión de contaminantes en la atmósfera.

Con esta determinación, las restricciones vehiculares acumulan ya 48 horas en la capital del país. La autoridad ambiental explicó que persiste la influencia de un sistema de alta presión en el centro del territorio nacional, lo que ha generado estabilidad atmosférica de moderada a fuerte intensidad.

Este fenómeno se traduce en poco movimiento del aire, baja humedad y cielo mayormente despejado. En conjunto con la radiación solar intensa y temperaturas cercanas a los 28 grados Celsius, estas condiciones favorecen la formación y acumulación de ozono, lo que mantiene la calidad del aire en rangos de Mala a Muy Mala.

La CAMe precisó que la combinación de escasa ventilación y masa de aire seco impide la dispersión de los contaminantes, por lo que continúan activas las medidas orientadas a reducir emisiones y limitar la exposición de la población, particularmente de grupos vulnerables.

¿Por qué no se ha levantado la contingencia?

De acuerdo con el Sistema de Monitoreo Atmosférico, los pronósticos indican que el sistema de alta presión seguirá afectando la región, lo que prolongará la estabilidad atmosférica. Esta situación complica la dispersión del ozono y mantiene el riesgo de concentraciones elevadas durante las horas de mayor radiación solar.

La contingencia fue activada el pasado 12 de febrero a las 16:00 horas, tras registrarse altos niveles de ozono. Se trata del segundo episodio en Fase I en lo que va del año.

¿Cómo aplican las restricciones este 14 de febrero?

El programa Hoy No Circula opera de 5:00 a 22:00 horas. N o pueden circular los vehículos con holograma 2; los de holograma 1 con terminación de placa 2, 4, 6, 8 o 0; así como los automóviles con holograma 0 y 00 que tengan engomado azul y placas terminación 9 o 0.

También están sujetos a restricción los vehículos sin holograma de verificación, incluidos nuevos, antiguos, con pase turístico o placas foráneas. En el caso del transporte de carga, deberán suspender circulación de 6:00 a 10:00 horas, salvo aquellos inscritos en programas de autorregulación.

Los taxis que se encuentren dentro de los supuestos anteriores no podrán circular de 10:00 a 22:00 horas.

Hasta el momento, la autoridad ambiental no ha anunciado una hora estimada para levantar la contingencia, por lo que pidió a la población mantenerse atenta a los comunicados oficiales.

