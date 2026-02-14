Pensión Mujeres Bienestar: ¿Quiénes se registran el martes 17 de febrero?

La Pensión Mujeres Bienestar, uno de los Programas para el Bienestar impulsados por el Gobierno de México, se encuentra realizando un nuevo periodo de registro desde el 16 hasta el 22 de febrero de 2026, con el objetivo de incorporar a más beneficiarias de entre 60 y 64 años.

El apoyo está dirigido a fortalecer la autonomía económica de las mujeres en esta etapa de la vida y funciona como un puente previo a la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, a la que se accede automáticamente al cumplir 65 años.

De acuerdo con información oficial de la Secretaría de Bienestar, el registro se realizará de forma presencial en los módulos de atención distribuidos en todo el país, en un horario de 10:00 a 16:00 horas, de lunes a domingo. Para garantizar una atención ordenada y evitar aglomeraciones, el proceso se organizará conforme a la letra inicial del primer apellido de las solicitantes.

¿Quiénes se registran el lunes 17 de febrero?

El lunes 17 de febrero corresponde el turno a las mujeres cuyo primer apellido inicie con las letras D, E, F, G y H. Las autoridades exhortaron a respetar el calendario asignado para agilizar el trámite y evitar contratiempos en los módulos.

El resto del calendario queda de la siguiente manera:

Miércoles 18: I, J, K, L y M

Jueves 19: N, Ñ, O, P, Q y R

Viernes 20: S, T, U, V, W, X, Y y Z

Sábado 21 y domingo 22: Todas las letras

La Secretaría de Bienestar precisó que las mujeres que, por alguna razón, no puedan acudir de manera presencial en la fecha asignada, tienen la opción de solicitar una visita domiciliaria a través del portal gob.mx/bienestar, donde también se puede consultar la ubicación exacta del módulo correspondiente a cada localidad.

La Pensión Mujeres Bienestar otorga un apoyo bimestral de 3 mil 100 pesos. Una vez que las beneficiarias cumplen 65 años, el cambio a la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores se realiza de forma automática, sin necesidad de un nuevo registro.

Requisitos para el registro

Para completar el trámite, las solicitantes deberán presentar la siguiente documentación en original y copia:

Identificación oficial vigente

CURP con impresión reciente

Acta de nacimiento

Comprobante de domicilio (con antigüedad no mayor a tres meses)

Número telefónico de contacto

Durante el proceso, también se puede designar a una persona auxiliar, quien podrá realizar trámites posteriores en nombre de la beneficiaria, siempre y cuando presente la misma documentación requerida.

Con este nuevo periodo de inscripción, el Gobierno federal busca ampliar la cobertura del programa y garantizar que más mujeres accedan a este apoyo económico antes de integrarse a la pensión universal para adultos mayores.

YC