Sarampión en México: ¿Cómo saber si tu esquema de vacunación está completo?

El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), una sola persona infectada puede transmitir el virus a entre 12 y 18 personas no inmunes, lo que lo hace mucho más transmisible que otros virus, como el SARS-CoV-2.Esta situación genera especial preocupación en México, donde los recientes brotes han afectado principalmente a adultos nacidos en los años 80, quienes a menudo no cuentan con registros claros de vacunación. De acuerdo con la Clínica Mayo, la inmunidad colectiva sigue siendo la herramienta más eficaz para frenar la propagación de este virus, que se transmite a través de pequeñas gotas de saliva y moco en el aire.El Sistema de Cartillas Nacionales de Salud funciona como el registro oficial para el seguimiento preventivo en el país. Este documento cuenta con la validación de instituciones como el IMSS, ISSSTE, SEDENA y la Secretaría de Salud. Para determinar si existe una protección adecuada, el usuario debe seguir estos criterios de revisión técnica:La aplicación de la vacuna suele generar efectos secundarios que, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), son señales de que el sistema inmunitario construye una respuesta defensiva. Los síntomas comunes incluyen dolor o hinchazón en el sitio de la inyección, fiebre leve (que suele manifestarse entre 5 y 12 días posteriores a la aplicación), cansancio y un sarpullido tenue que no es contagioso. Estas manifestaciones son, en su gran mayoría, leves y de carácter transitorio.No obstante, existen signos de alerta que requieren atención médica inmediata. De acuerdo con los protocolos de la Academia Americana de Pediatría (AAP), si el paciente presenta fiebre superior a los 39 grados centígrados de forma persistente, dificultad para respirar, inflamación severa en el brazo o una reacción alérgica intensa, debe acudir de urgencia a una unidad de salud. La verificación oportuna de la cartilla y la aplicación de dosis adicionales en adultos con esquemas incompletos representan la medida más contundente para frenar un incremento descontrolado de casos en el territorio nacional.