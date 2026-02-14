Alessandra Rojo de la Vega denuncia agresión física en su contra durante operativo | VIDEO

La alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, denunció haber sido agredida junto con trabajadores de la demarcación mientras realizaban un operativo para reordenar el comercio en vía pública en la zona de San Cosme, en la Ciudad de México.

De acuerdo con la alcaldía, el personal acudió para supervisar el retiro de puestos instalados de manera irregular cuando un grupo numeroso de personas comenzó a confrontarlos físicamente. En videos difundidos en redes sociales se observan empujones, jaloneos e intercambio de gritos entre comerciantes y trabajadores de la alcaldía.

Posteriormente, en una primera grabación publicada por la propia edil, mostró las lesiones que sufrió y confirmó que acudió a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para presentar la denuncia correspondiente.

Ante la violencia que vivimos hoy por hacer nuestro trabajo, es importante reflexionar ¿qué hay de fondo en el crecimiento exponencial de los ambulante en la CDMX? ¿Quiénes los promueven, qué beneficio sacan de permitirles romper la ley? Hoy soy yo, pero todos los días son… pic.twitter.com/8x6lyri5KM— Alessandra Rojo de la Vega (@AlessandraRdlv) February 14, 2026

“Estamos en la fiscalía, estoy denunciando y grabando golpes que ni siquiera había visto que tenía, para que quede evidencia”, declaró mientras enseñaba marcas visibles en su cuerpo.

Rojo de la Vega detalló que presenta un golpe en el pómulo derecho, así como contusiones en el brazo, la espalda y la cadera. También afirmó que varios trabajadores de la alcaldía resultaron gravemente lesionados durante los hechos.

En una segunda grabación difundida más tarde, la alcaldesa explicó que el operativo buscaba ordenar la instalación de puestos en la zona, donde —aseguró— cinco comercios se convirtieron en 22 tras supuestos permisos otorgados por el Gobierno capitalino, documentos que, dijo, no fueron mostrados.

“Estuvimos esperando una hora porque supuestamente iban a llegar a concertar, del gobierno de la Ciudad (…) Estaba esperando para dialogar, y lo único que hicieron es tendernos una trampa y mandarnos a toda la gente de Diana Barrios, diputada de Morena, para golpearnos”, señaló.

En ese mismo mensaje, indicó que más de 200 personas los rodearon y comenzaron a agredirlos. También mencionó que algunos portaban objetos como tubos y piedras.

Rojo de la Vega señaló a la diputada local Diana Sánchez Barrios, reconocida lideresa de comerciantes en el Centro Histórico, al afirmar que los propios vendedores indicaron que eran encabezados por ella. Además, pidió que se visibilicen las presuntas extorsiones que —según dijo— enfrentan comerciantes en la capital.

“Hoy soy yo, pero todos los días son comerciantes extorsionados, familias que no pueden disfrutar de sus espacios (…) viven obligados por criminales de cuello blanco y ‘líderes’ a trabajar en las calles”, expresó.

Hasta el momento, autoridades capitalinas no han informado sobre personas detenidas por estos hechos.

Ayer no me golpearon solo a mí. Golpearon a mi equipo. A las mujeres y hombres que todos los días dan la cara por la Cuauhtémoc.



200 personas nos emboscaron en San Cosme por pedir permisos que no existen. No llegaron a dialogar — llegaron a agredir.



Pero lo que no saben es que… pic.twitter.com/hoTXQwOVHM— Alessandra Rojo de la Vega (@AlessandraRdlv) February 14, 2026

