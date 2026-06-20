"Si quiere, véame como un pato": padre buscador pide a Sheinbaum ser recibido en la mañanera

"Si quiere, véame como un pato". Con esta ironía, Gustavo Hernández clama por un espacio en la mañanera para visibilizar a su hijo desaparecido. Mientras el país celebra el Mundial, esta exigencia desnuda la dolorosa brecha entre los símbolos virales y la crisis humanitaria que México se niega a mirar.

“Por favor dígame: ¿cuándo me recibe en la mañanera? Cuac cuac…”: padre buscador a Sheinbaum

El padre buscador Gustavo Hernández, quien tiene un hijo desaparecido desde 2024, le pidió a la Presidenta Claudia Sheinbaum que lo invitara a una de sus mañaneras en Palacio Nacional , tal y como lo hizo con el famoso Pato Merlín el pasado viernes 19 de junio al destacarlo como símbolo de la cultura mexicana.

"Cuac cuac… presidenta Claudia Sheinbaum, si quiere no me vea como un padre que busca a su hijo, véame como un pato, pero por favor dígame: ¿cuándo me recibe en la mañanera? Cuac cuac…", escribió el buscador por medio de su cuenta de X.

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El señor Gustavo, quien es pintor de profesión, pero buscador de tiempo completo, tiene más de dos años rastreando a su hijo Abraham Zeidy Hernández del Razo, desaparecido desde el 14 de mayo de 2024 en Monterey, Nuevo León .

Con motivo del Mundial 2026, el padre buscador ha salido a las calles a protestar junto con otros colectivos y madres buscadoras para exigir atención a sus situaciones y los más de 133 mil casos de desaparecidos que existen en el país.

Sale a buscar a su hijo en pleno Mundial y pide ayuda al Tri

Su desesperación lo ha llevado a pedir a las autoridades federales "aunque sea un huesito" de su hijo para dejar de buscar . En el contexto del Mundial, el padre envió una carta a la Selección Mexicana de Futbol en donde les comparte que le gustaría verlos ganar el evento mundialista, pero con la compañía de su hijo.

"Los ojos del mundo están sobre ustedes; les ruego que ocupen su voz y su corazón para que todos conozcan los nombres y la historia de nuestros hijos desaparecidos", dijo en un videomensaje que posteó junto a un escrito de dos hojas sobre la desaparición de Abraham Zeidy.

Ayer, durante su conferencia, la Presidenta de México invitó al pato Merlín y a sus dueños a una conferencia mañanera luego de volverse viral en el país por su presencia en los eventos mundialistas y tras calificarlo como un símbolo de la cultura mexicana.

"Miren este tema del pato Merlín, que puede parecer algo menor; la voy a invitar (a su dueña), Karla se llama, a que traiga a Merlín aquí a la mañanera. Es que habla de cómo somos los mexicanos", afirmó la Mandataria federal.

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OA

