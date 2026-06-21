Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el domingo 21 de junio de 2026

El clima en Cancún para este domingo 21 de junio informa que estará con lluvia ligera con 31 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 34 grados.Con respecto a la humedad, la misma rondará el 63%.Según se establece, el clima presenta un 59% de probabilidad de lluvias con vientos del Sureste que irán a una velocidad de 6 kms por hora.Lunes 22 de junio de 2026: nubes, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 27Martes 23 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 26Miércoles 24 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 26Jueves 25 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 25Viernes 26 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 27Sábado 27 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 26Domingo 28 de junio de 2026: nubes, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 26Clima en Monterrey Clima en Chapala Clima en Tlaquepaque Clima en Ciudad de México Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Puerto Vallarta Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Tonalá Clima en Guadalajara Clima en Tapalpa Clima en Zapopan Clima en El Salto Clima en Mazamitla