Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el domingo 21 de junio de 2026

El clima en Cancún para este domingo 21 de junio informa que estará con lluvia ligera con 31 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 34 grados.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 63%.

Según se establece, el clima presenta un 59% de probabilidad de lluvias con vientos del Sureste que irán a una velocidad de 6 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Cancún

Lunes 22 de junio de 2026: nubes, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 27

Martes 23 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 26

Miércoles 24 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 26

Jueves 25 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 25

Viernes 26 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 27

Sábado 27 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 26

Domingo 28 de junio de 2026: nubes, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 26

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Monterrey

Clima en Chapala

Clima en Tlaquepaque

Clima en Ciudad de México

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Tonalá

Clima en Guadalajara

Clima en Tapalpa

Clima en Zapopan

Clima en El Salto

Clima en Mazamitla

