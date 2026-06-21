Claudia Sheinbaum llama a los niños a moderar tiempo en el celular

La Presidenta de México llamó a las familias mexicanas y en particular a los niños a moderar el tiempo de uso de su celular.

Durante una gira de trabajo en Tijuana, donde la Presidenta entregó tarjetas de la Beca Rita Cetina, cuestionó el tiempo en pantalla que pasan los estudiantes, quienes contestaron que emplean redes sociales y TikTok entre dos a cinco horas.

Ante dicha cifra, reiteró que h ay estudios que documentan un aumento de la ansiedad en niños y niñas, por lo que pidió a padres y madres de familia que supervisen el uso de teléfonos celulares y establezcan un límite antes de dormir.

“Está bien que los niños, las niñas vean un rato el celular, pero no puede ser toda la tarde y en la noche hay que poner un horario, ya a cierta hora se acabaron las pantallas. (…) Voy a poner a concurso una canción para que a las 8 de la noche, cero pantallas. Con excepción de cuando juega la Selección, ahí todos tienen permiso”, anotó.

Fomenta el orgullo mexicano

En la frontera con Estados Unidos, en el marco de la criminalización a migrantes por el presidente Donald Trump y de sus más recientes declaraciones de que el gobierno mexicano "ha perdido el control del país" frente al crimen organizado, la presidenta Claudia Sheinbaum llamó a sentir orgullo por nacer en México y a reivindicar a los pueblos originarios.

"Siéntanse orgullosos de ser mexicanos y mexicanas, vivimos en un país grandioso: que nadie le diga nada a las mexicanas y a mexicanos. Somos trabajadores, tenemos historia, somos un pueblo extraordinario, ¿están orgullosos de ser mexicanos? Hay que estar muy orgullosos, los mexicanos tenemos al menos cuatro amores, no se les olvide nunca: amor a la familia, al prójimo, a la naturaleza y el cuarto y muy importante amor a México, amor a la patria, ¡qué viva Tijuana!", expresó.