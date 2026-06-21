Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el domingo 21 de junio de 2026

El clima en Monterrey para este domingo 21 de junio determina que estará con lluvia ligera con 33 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 34 grados.

En relación a la humedad, la misma rondará el 45%.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 24 grados.

Según se anuncia, el clima presenta un 61% de probabilidad de lluvias con vientos del Sureste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Monterrey

Lunes 22 de junio de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 24

Martes 23 de junio de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 24

Miércoles 24 de junio de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 23

Jueves 25 de junio de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 23

Viernes 26 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 23

Sábado 27 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 23

Domingo 28 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 23

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Cancún

Clima en Tlaquepaque

Clima en Mazamitla

Clima en Tonalá

Clima en Chapala

Clima en El Salto

Clima en Guadalajara

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Tapalpa

Clima en Zapopan

Clima en Ciudad de México

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Tepatitlán de Morelos

