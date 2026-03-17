Sheinbaum valora "gesto" del rey Felipe VI y analiza invitarlo a México

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reconoció el "gesto" del rey Felipe VI de España, quien admitió este lunes 16 de marzo que durante la conquista "hubo mucho abuso".

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Sheinbaum no descarta invitar al rey Felipe VI a México

En su conferencia, “La Mañanera” de este martes 17 de marzo en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo no descartó hacer una invitación al rey Felipe VI a nuestro país, y criticó a la derecha española por las declaraciones del monarca.

"Es un acercamiento del rey que reconocemos, porque a diferencia de hace varios años, donde pues ni siquiera se reconoció la carta que envió el presidente López Obrador y hubo realmente un enfriamiento de las relaciones", dijo la Mandataria al destacar que Felipe VI visitó la exposición "La mitad del mundo: la mujer en el México indígena", en el Museo Arqueológico Nacional de Madrid.

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Sheinbaum critica a la derecha española tras haber criticado a Felipe VI

"La verdad es que sí es un gesto de acercamiento del rey, en el sentido de lo que está hablando, de un reconocimiento de excesos, exterminios que hubo durante la llegada de los españoles, entonces yo creo que hay que reconocerlo y seguir avanzando en el diálogo", declaró.

Sheinbaum Pardo criticó que en España se dieron críticas de la derecha española al rey por esta declaración.

Insistió en que hay que reconocer su declaración y seguir trabajando en este proceso de reconocimiento de las grandes civilizaciones.

Cabe recordar que el año pasado la Presidenta subrayó la importancia de una disculpa por parte de España por los abusos de la conquista, por lo que otorga a este gesto un significado aún mayor.

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AS