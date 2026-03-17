Con la llegada del Mundial a la Ciudad de México (CDMX) también arriba un reto: la disponibilidad de estacionamiento. Así es, los lugares para aparcar los automóviles durante la fiesta del futbol incrementarán considerablemente. Estas son las cifras:

Si conseguir un lugar de estacionamiento en la Ciudad de México ya es complicado en condiciones normales, la celebración de la Copa Mundial FIFA 2026 podría elevar hasta 40% la demanda de lugares para aparcar vehículos , indica la empresa Seeker Parking.

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Seeker es una plataforma que cuenta con convenios con Ocesa y otros operadores de espectáculos en el país para ofrecer estacionamiento en eventos masivos como conciertos, partidos de futbol, torneos de tenis o funciones de teatro.

¿Con cuánto estacionamiento se contará en CDMX para el Mundial?

Gonzalo Morales, CEO y fundador de Seeker Parking, dijo en entrevista que ya está acordada la disposición de 4 mil cajones de estacionamiento cercanos al Estadio Banorte (Estadio Azteca), pero también se buscan alianzas con supermercados y tiendas departamentales para aumentar la oferta de cajones durante el Mundial .

“Sabemos que la ciudad va a ser un poco caótica. Eso ocurre un poco cuando se suma la Fórmula 1 con Día de Muertos, y lo que buscamos es darle servicio al mexicano que asista a cualquier juego, como a los fans o cualquiera que quiera ir a un restaurante o un encuentro con familia y amigos. Nos anticipamos a esa demanda”.

"Reutilizamos mucho de los estacionamientos ociosos de las tiendas comerciales que a veces uno no piensa como opción para apartar tu cajón y asistir a un juego en el Azteca o para un show en la explanada", explicó Morales.

El directivo agregó que el estacionamiento durante los partidos será complicado, ya que habrá bloqueos de vialidades y algunos carriles exclusivos por acuerdos de patrocinio de la FIFA con Uber .

Se estima que en la Ciudad de México existen alrededor de 6.5 millones de cajones de estacionamiento, tanto públicos como privados, pero el parque vehicular ronda 10 millones de vehículos entre la Ciudad de México y el Estado de México.

Seekr está disponible en su página web y cuando se paga el estacionamiento, al conductor se le da un código QR para tener acceso al estacionamiento.

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