Pemex sofoca incendio en barda perimetral de la Refinería Olmeca

La mañana de este martes 17 de marzo se registró un incendio en la Refinería Olmeca, la instalación más reciente de Petróleos Mexicanos en el país, el cual ya fue sofocado por Pemex. Alrededor de las 06:00 horas, personal de la ASIPONA Dos Bocas (Administración del Sistema Portuario Nacional Dos Bocas, S.A. de C.V.) reportó que el siniestro inició en un vehículo y posteriormente se propagó hacia el predio 1, correspondiente al Área de Almacenamiento de Gases, también conocida como Área de Tanques dentro del complejo.

Desde temprano, se difundieron en redes sociales fotos del desastre, que según dicen está muy cerca de una de las entradas del personal. Los empleados que estaban de guardia tuvieron que ser reubicados a un lugar seguro. El personal que debería haber comenzado su turno en la mañana no pudo entrar, pues el fuego no había sido controlado todavía.

X / @linozentella_

Autoridades de Pemex y personal de emergencia, así como las fuerzas federales, acudieron al lugar para realizar labores para controlar el fuego.

X / @Pemex

Lo que se sabe sobre el incendio en la Refinería Olmeca

En un comunicado, Pemex precisó que, alrededor de las 06:00 horas, se detectó un incendio alrededor de la barda perimetral del predio 1 de almacenamiento de hidrocarburos de la Refinería Olmeca.

"Se asume que, debido a las lluvias torrenciales con inundaciones en la zona, se generó una acumulación de posibles residuos de hidrocarburos. El incidente se encuentra en proceso de control con personal de contraincendio de Pemex", dice el texto.

También refiere que las instalaciones de almacenamiento de hidrocarburos de la refinería se encuentran sin afectaciones y en condiciones operativas.

No es el primer incendio en la Refinería Olmeca

Es importante mencionar que, según Pemex, ha habido previamente al menos tres incendios en la refinería. El más reciente ocurrió el pasado viernes 22 de enero y tuvo lugar dentro de una planta de proceso de la fábrica.

En esa ocasión, Pemex informó que el incendio fue causado por una fuga de contención en una línea de descarga.

De acuerdo con el Informe de Sostenibilidad de Pemex 2024, la refinería sufrió, al menos, dos incidentes previos de este tipo; uno de ellos implicó una inundación y un incendio en calles aledañas a la planta y otro más, un incendio de una reformadora, cuya principal función es mejorar la calidad de las gasolinas.

Además, han fallecido tres personas debido a incidentes ocurridos en Dos Bocas, uno de los cuales sucedió el 10 de agosto de 2024, cuando dos empleados perdieron la vida tras incendiarse el automóvil en que se desplazaban por la refinería.

Más adelante, el 28 de septiembre de 2024, se registró un trabajador lesionado y uno fallecido por exponerse a gas tóxico en la parte superior del tanque TV-904001 de la refinería.

También, el 30 de abril de 2025, Pemex reportó un paro de la refinería de Dos Bocas, debido a una falla de comunicación en el cuarto satélite principal número 17 de la planta de cogeneración CCS-17.

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