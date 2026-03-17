La crisis energética de Cuba ha despertado distintas reacciones en redes sociales. Entre ellas se encuentran la del expresidente Andrés Manuel López Obrador y la del empresario Ricardo Salinas Pliego; ambas distintas entre sí.

Por medio de la plataforma X, el exmandatario invitó a donar a una cuenta para enviar ayuda a la isla, luego de que el corte en los envíos de petróleo desde Venezuela y México ha puesto en dificultades a ese país.

"Estoy en retiro, pero me hiere que busquen exterminar, por sus ideales de libertad y defensa de la soberanía, al hermano pueblo de Cuba […] A quienes piensan que se trata de un pleito ajeno, les recuerdo lo que dijo el general Cárdenas cuando fue la invasión de playa Girón: "No es lícito preconizar nuestra indiferencia ante su heroica lucha, porque su suerte es la nuestra"", expresó López Obrador.

Aunado a ello, indicó: "En consecuencia, invito a que todos depositemos en la cuenta de Banorte 1358451779 de la asociación civil Humanidad con América Latina, abierta por ciudadanos, escritores y periodistas para comprar alimentos, medicinas, petróleo y gasolina, y ayudar al pueblo cubano".

"¡Que cada quien aporte lo que pueda!", sentenció.

Ante ello, el empresario Ricardo Salinas Pliego se unió a la conversación sobre el tema de Cuba y explicó "con dibujitos" por qué Cuba "no necesita ayuda humanitaria".

"¡Cuba no necesita ayuda humanitaria!", señaló el fundador de Grupo Salinas, quien plasmó cuatro puntos sobre la crisis en la isla con ayuda de una imagen:

¡Cuba no necesita ayuda humanitaria!



Les explico con dibujitos:



-1 En Cuba, existe un conjunto de ideas que se llama comunismo, que es una variante del socialismo y que resultan en un entorno completamente hostil hacia los negocios.



-2 Esas ideas socialistas proponen que el… pic.twitter.com/csdJgYlogD— Don Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) March 17, 2026

En Cuba, existe un conjunto de ideas que se llama comunismo, que es una variante del socialismo y que resultan en un entorno completamente hostil hacia los negocios.

Esas ideas socialistas proponen que el estado sea el dueño de todos los medios de producción y que el criterio para repartir la riqueza creada sea la "necesidad" de cada ciudadano y no su capacidad de producción.

Además, el Partido Comunista de Cuba, prohíbe y castiga el ser empresario, el tener empresa y el comerciar. En pocas palabras, está prohibido y castigado producir cualquier tipo de bien o servicio.

En consecuencia, no hay empleo productivo, no se producen los bienes que requiere el pueblo cubano y hay miseria generalizada.

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En tanto, explicó: "Todo esto no tiene nada de raro. Es el resultado directo de las ideas socialistas que el régimen dictatorial de Fidel Castro y familia implantó en la desagraciada isla desde hace casi 70 años".

"Por eso, la única forma de que Cuba salga adelante es derrocar el régimen castrista y cambiar las ideas socialistas que han llevado al fracaso a la isla", agregó.

Finalmente, el dueño de TV Azteca sentenció: "Cuba necesita derrocar al régimen comunista castrista y necesita retomar las ideas de la libertad que permiten a los empresarios, producir, innovar y competir entre sí mismos para maximizar los bienes y servicios que se ofrecen en el pueblo. Sólo así habrá prosperidad para todos".

"¡Que regrese pronto la Cuba libre!", concluyó.

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OB