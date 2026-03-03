El Cártel Nueva Generación (CNG) en Michoacán mantiene una pugna interna entre células por el control de la organización criminal. Las recientes detenciones y la caída de Nemesio Rubén Oseguera, alias "El Mencho", favorecieron a este conflicto interno.

La muerte de “El Mencho” ya empezó a generar pugnas internas por las sucesiones en diferentes lugares de Michoacán, entre ellas en la región de Uruapan, donde otros bloques criminales le “voltearon bandera” al jefe de plaza del CNG, Gerardo "N", alias "El Congo", detenido la madrugada de este lunes.

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán, en coordinación interinstitucional con autoridades federales y estatales, detuvo en el municipio de Apatzingán a "El Congo" y a una mujer de nombre Kimberly Guadalupe.

La detención del jefe de plaza del CNG en Uruapan fue resultado de trabajos de inteligencia y de campo de la FGE , con apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Secretaría de Marina (Semar), la Fiscalía General de la República (FGR), la Guardia Nacional (GN), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Secretaría de Seguridad Pública estatal (SSP), en el marco de una estrategia integral para combatir a generadores de violencia.

Gerardo “N”, jefe de plaza del CNG en Uruapan

Gerardo "N" es identificado por las autoridades como el principal operador del CNG en todos los municipios de la región de Uruapan.

Además de secuestros, asesinatos y venta de droga, "El Congo" también exigía y cobraba la extorsión a productores de aguacate en esa región .

Gerardo "N" trabajaba bajo el mando financiero de Jorge Armando Gómez, "El Licenciado", y su jefe operativo era Mariano Sierra Santana, hermano del líder del Cártel de "Los Viagras".

Datos de las áreas federales de inteligencia indican que "El Congo" había sido detenido en 2022 con un importante cargamento de armas, junto con otros integrantes de ese bloque criminal .

A pesar de ser detenidos en flagrancia, Gerardo "N" y sus sicarios fueron puestos en libertad por personal de la Delegación de la Fiscalía General de la República , sin que haya una justificación jurídica en el expediente.

Pugna interna de las células del Cártel Nueva Generación

La detención de “El Congo” también dejó al descubierto la pugna interna de las células del Cártel Nueva Generación y sus socios, que surge por el control de la plaza en la región de Uruapan.

El pasado viernes, seis ataques perpetrados por gente armada dejaron un saldo preliminar de seis muertos y cuatro lesionados.

La madrugada del domingo, dos de los heridos perdieron la vida en el hospital y el saldo se actualizó a ocho muertos y dos lesionados, resultado de esos seis ataques del viernes.

Asimismo, el sábado por la noche, criminales asesinaron a tiros a dos personas más en diferentes hechos en el mismo lugar, Uruapan, y le prendieron fuego a un taxi.

En su declaración, "El Congo" reveló que esa oleada de ataques y crímenes es parte de la pugna en su contra, que han desencadenado otras células de la misma organización criminal, luego del abatimiento de su líder máximo, "El Mencho", ocurrido el domingo 22 de febrero .

Gerardo "N" sostuvo que, desde la muerte de "El Mencho", se le voltearon otros grupos , incluidos sus aliados “Los Viagras”, por el control de la plaza, lo cual empieza ya a tener réplicas en otras regiones de la entidad.

