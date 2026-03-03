Martes, 03 de Marzo 2026

La lluvia regresa a Guadalajara este día de la semana

El Instituto de Astronomía y Meteorología advierte posibles lluvias acompañadas de granizo y actividad eléctrica en zonas montañosas de Jalisco

Por: Óscar Ernesto Álvarez Gutiérrez

Guadalajara estará fresca por la noche y hasta el amanecer. Probabilidad de lluvias durante la tarde. EL INFORMADOR / A. Navarro / ESPECIAL / CANVA

La lluvia podría regresar al Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) esta semana, como en varias partes de la entidad. Estos son los detalles del pronóstico del clima: 

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), fuente climática oficial del Gobierno de México, prevé para la región Pacífico Centro cielo medio nublado a nublado en el transcurso del día con lluvias puntuales fuertes con descargas eléctricas en Jalisco, las cuales podrían originar encharcamientos, inundaciones y deslaves; chubascos con posibles descargas eléctricas en Colima y Michoacán, así como lluvias aisladas en Nayarit. Por la mañana, ambiente fresco a templado con bancos de niebla en zonas altas de la región, y frío en zonas serranas de Jalisco y Michoacán. Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso en la región, prevaleciendo la onda de calor en Michoacán (centro y suroeste) y finalizando la onda de calor en Jalisco (centro-sur). Viento del oeste y suroeste de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en Nayarit, Jalisco y Michoacán, y rachas de viento de hasta 35 km/h en Colima.

Por su parte, el Instituto de Astronomía y Meteorología (IAM) de la UdeG pronostica para Guadalajara cielo soleado y algunas nubes dispersas. Ambiente cálido en horas diurnas. Fresco por la noche y hasta el amanecer. Probabilidad de lluvias durante la tarde.

Lluvia en Guadalajara para la semana

Hoy 6% de probabilidad de lluvia 31 – 11 °C
Miércoles 6% de probabilidad de lluvia 30 – 12 °C
Jueves 35% de probabilidad de lluvia 28 – 11 °C
Viernes 4% de probabilidad de lluvia 28 – 10 °C
Sábado  3% de probabilidad de lluvia 28 – 10 °C
Domingo 2% de probabilidad de lluvia 29 – 11 °C

La probabilidad de lluvia en Guadalajara más alta durante esta semana la tiene el jueves, con 35 por ciento, aunque las condiciones podrían variar conforme avance la semana

Clima nacional

El frente frío 38 ingresa por el noroeste de México y generará vientos fuertes y posibles tolvaneras en Baja California, Sonora y Chihuahua, así como algunas precipitaciones en zonas montañosas. 

Canales de baja presión ocasionarán lluvias en el occidente, centro y sureste, incluyendo a Jalisco. El sistema anticiclónico generará altas temperaturas en el estado. Atención con posibles lluvias acompañadas de granizo y actividad eléctrica en zonas montañosas de Jalisco.

ESPECIAL / IAM 
Con información del Servicio Meteorológico Nacional, Instituto de Astronomía y Meteorología y The Weather Channel

