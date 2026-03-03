La lluvia podría regresar al Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) esta semana, como en varias partes de la entidad. Estos son los detalles del pronóstico del clima:

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), fuente climática oficial del Gobierno de México, prevé para la región Pacífico Centro cielo medio nublado a nublado en el transcurso del día con lluvias puntuales fuertes con descargas eléctricas en Jalisco, las cuales podrían originar encharcamientos, inundaciones y deslaves; chubascos con posibles descargas eléctricas en Colima y Michoacán, así como lluvias aisladas en Nayarit. Por la mañana, ambiente fresco a templado con bancos de niebla en zonas altas de la región, y frío en zonas serranas de Jalisco y Michoacán. Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso en la región, prevaleciendo la onda de calor en Michoacán (centro y suroeste) y finalizando la onda de calor en Jalisco (centro-sur). Viento del oeste y suroeste de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en Nayarit, Jalisco y Michoacán, y rachas de viento de hasta 35 km/h en Colima.

Por su parte, el Instituto de Astronomía y Meteorología (IAM) de la UdeG pronostica para Guadalajara cielo soleado y algunas nubes dispersas. Ambiente cálido en horas diurnas. Fresco por la noche y hasta el amanecer. Probabilidad de lluvias durante la tarde .

Lluvia en Guadalajara para la semana

Hoy 6% de probabilidad de lluvia 31 – 11 °C Miércoles 6% de probabilidad de lluvia 30 – 12 °C Jueves 35% de probabilidad de lluvia 28 – 11 °C Viernes 4% de probabilidad de lluvia 28 – 10 °C Sábado 3% de probabilidad de lluvia 28 – 10 °C Domingo 2% de probabilidad de lluvia 29 – 11 °C

La probabilidad de lluvia en Guadalajara más alta durante esta semana la tiene el jueves, con 35 por ciento, aunque las condiciones podrían variar conforme avance la semana .

Clima nacional

El frente frío 38 ingresa por el noroeste de México y generará vientos fuertes y posibles tolvaneras en Baja California, Sonora y Chihuahua, así como algunas precipitaciones en zonas montañosas.

Canales de baja presión ocasionarán lluvias en el occidente, centro y sureste, incluyendo a Jalisco. El sistema anticiclónico generará altas temperaturas en el estado. Atención con posibles lluvias acompañadas de granizo y actividad eléctrica en zonas montañosas de Jalisco .

ESPECIAL / IAM

Con información del Servicio Meteorológico Nacional, Instituto de Astronomía y Meteorología y The Weather Channel

