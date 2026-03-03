El pan dulce: orejón, trenza, concha, dona, bola, es sinónimo de desayuno, cena y antojito en casi todos los hogares de mexicanas y mexicanos. Se trata de un alimento que es parte de la identidad gastronómica y cultural del país, sin embargo, también es uno de los más altos en calorías. Lo cual, recordemos que no es malo, la cuestión es, como siempre, comerlos con conciencia.

¿Qué panes dulces son los más altos en calorías?

En un extremo se encuentran los panes con más calorías: la dona y la concha. Ambos son favoritos en panaderías y cafeterías, pero su alto contenido en grasas y azúcar los coloca en la cima de la lista.

Una dona mediana puede alcanzar entre 200 y 240 calorías, dependiendo de su cobertura (chocolate, fresa o glaseado natural). Su contenido en aceite, harinas refinadas y azúcar la hacen más densa y energética.

La concha, por su parte, varía entre 135 y 250 calorías, según su tamaño y sabor.

La oreja y el polvorón también destacan por su alto contenido en mantequilla y azúcar, lo que eleva su valor calórico. Lo mismo sucede con el beso, un pan que suele rellenarse con mermelada y cubrirse de azúcar glas. Estos panes, aunque deliciosos, deben consumirse con moderación.

¿Cuál es el pan mexicano con menos calorías?

De acuerdo con el portal especializado MyFitnessPal, el cocol es el pan mexicano con menos calorías. Este tradicional pan elaborado con harina de trigo, piloncillo y anís aportan alrededor de 129 calorías por pieza, una cantidad considerablemente menor en comparación con otros panes típicos.

Su bajo aporte calórico se debe a que no contiene mantequilla, aceite ni relleno. Además, al prepararse con piloncillo en lugar de azúcar refinada, se convierte en una opción más natural y ligera para acompañar con café o leche.

Pero ojo, tampoco hay que satanizar a los alimentos; la nutrióloga Leslie Monteagudo, especialista en nutrición clínica, enfatiza que ningún alimento es malo por sí solo; lo importante es la frecuencia y la cantidad. Más allá de las calorías, la clave está en moderación y en mantener un estilo de vida activo.

Con información de SUN

