Este jueves 29 de enero, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, retrasó el inicio de "La Mañanera del pueblo" para sostener una nueva llamada telefónica con su homólogo Donald Trump. En un mensaje en sus redes sociales, la Mandataria dijo que también tuvo el gusto de saludar a la esposa del estadounidense, Melania.

Sheinbaum calificó la conversación como "productiva y cordial", a la vez que dio a conocer algunos de los asuntos tratados. En sus redes sociales, la Jefa del Ejecutivo Federal detalló que abordaron temas relacionados con la agenda comercial y la relación bilateral entre ambos países:

"Sostuvimos una productiva y cordial conversación con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Seguimos avanzando en temas comerciales y en la relación bilateral. Convenimos que ambos equipos seguirán trabajando conjuntamente".

X / @Claudiashein

Ya una vez que inició la conferencia de prensa en Palacio Nacional, Claudia Sheinbaum dijo que, entre otras cosas, como que la llamada duró 40 minutos, Donald Trump la invitó a Estados Unidos, pero que no quedaron en ninguna fecha en particular y sí acordaron seguir con llamadas.

Esta es la segunda llamada que sostienen los mandatarios en el primer mes del año, luego de la amenaza del estadounidense de ataques a carteles del narcotráfico en México y en medio del inicio de la revisión del tratado comercial que sostienen ambas naciones con Canadá (T-MEC).

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

OF