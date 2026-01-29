Profeco revela cuál es el mejor horario para cargar gasolina

Ante el constante impacto del precio de los combustibles en la economía de las familias mexicanas, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) dio a conocer una recomendación clave para los automovilistas: existe un mejor horario del día para cargar gasolina y aprovechar de mejor manera cada litro pagado.

La sugerencia forma parte de una serie de orientaciones dirigidas a los consumidores con el objetivo de garantizar un despacho justo en las estaciones de servicio y reducir pérdidas derivadas de factores físicos que influyen directamente en el volumen del combustible, como la temperatura ambiental.

PUEDES LEER: Profeco revela cómo cargar gasolina de forma inteligente para ahorrar más

El horario recomendado para cargar gasolina

De acuerdo con Profeco, la gasolina es un líquido que se ve afectado por el calor. A temperaturas elevadas, el combustible tiende a expandirse y evaporarse con mayor facilidad, lo que puede provocar que el volumen real recibido sea ligeramente menor, aun cuando el medidor marque la cantidad solicitada.

Por esta razón, la dependencia federal recomienda cargar gasolina durante las horas más frescas del día, principalmente temprano por la mañana o durante la noche. En estos periodos, la temperatura ambiente es menor, lo que permite que el combustible conserve una mayor densidad y reduzca la evaporación al momento del despacho.

Aunque la diferencia por carga puede parecer mínima, Profeco señala que, a largo plazo, esta práctica puede representar un ahorro acumulado para quienes utilizan su vehículo de manera constante, ya sea para actividades laborales, escolares o personales.

Además del horario, la institución recuerda que existen otros factores que influyen en el rendimiento del combustible, como el estado mecánico del vehículo, la presión adecuada de las llantas y los hábitos de conducción. Sin embargo, elegir el momento adecuado para cargar gasolina es una acción sencilla que está al alcance de cualquier consumidor.

Recomendaciones adicionales para consumidores

Además del horario de carga, Profeco ha recordado a los automovilistas otras prácticas que pueden ayudar a optimizar el consumo de gasolina:

Solicitar la carga por litros y no por monto, ya que pedir una cantidad específica de litros evita redondeos y discrepancias que pueden surgir al solicitarla en pesos.

Verificar que la bomba esté correctamente calibrada antes de comenzar el despacho. Los consumidores tienen derecho a solicitar el llamado “litro de prueba”, que permite comprobar que el surtidor entrega la cantidad exacta de combustible. Si el despachador se niega o presenta resistencia, es posible reportarlo ante Profeco.

Utilizar herramientas oficiales como la aplicación “Litro x Litro”, que ayuda a ubicar estaciones de servicio con mejores precios y a reportar posibles irregularidades en tiempo real.

En caso de detectar anomalías, como despachos incompletos o resistencia del personal para realizar verificaciones, Profeco recuerda que los consumidores pueden presentar una queja formal, acciones que contribuyen a fortalecer la vigilancia y a fomentar prácticas más transparentes en el mercado de los combustibles.

YC

