INAPAM: Estos supermercados ofrecerán descuentos durante febrero

El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) es un organismo público mexicano encargado de velar por los intereses y el bienestar de las personas de la tercera edad, con el objetivo de brindarles una vida digna y facilitar su participación activa en la sociedad.

Para cumplir con esta labor, el instituto ofrece la tarjeta INAPAM, con la cual l as personas adultas mayores pueden acceder a descuentos y tarifas preferenciales en cientos de establecimientos y negocios en todo el país. Este beneficio busca apoyar sus finanzas y facilitar el acceso a productos y servicios básicos.

Bajo este esquema, distintos supermercados en México ofrecen descuentos que estarán disponibles nuevamente durante el mes de febrero, permitiendo que las y los beneficiarios aprovechen promociones especiales en artículos de uso cotidiano y puedan ahorrar un poco.

¿Qué supermercados darán descuento este febrero con INAPAM?

Soriana: Las personas adultas mayores podrán obtener un 10% de descuento en departamentos seleccionados de la tienda.

Walmart: Durante los primeros 10 días de febrero, ofrece un 10% de descuento en todas sus farmacias; del 11 al resto del mes, el descuento será del 5%.

Sam's Club: La cadena de clubes de mayoreo ofrecerá durante todo febrero un 5% de descuento en medicamentos de su farmacia.

La Comer: En la compra de medicamentos en sus farmacias, al usar el monedero naranja se recibe una bonificación del 10%, más un 5% de descuento adicional al presentar la credencial INAPAM.

Bodega Aurrerá: Al formar parte del grupo Walmart, aplica un 10% de descuento en farmacias del 1 al 10 de febrero y un 5% del 11 al último día del mes.

Chedraui: Ofrece descuentos a personas adultas mayores con credencial INAPAM, generalmente un 5% en alimentos y, en ocasiones, hasta un 10% en productos seleccionados.

Cabe destacar que estos descuentos no aplican en todas las sucursales, por lo que se recomienda consultar previamente con un colaborador de la tienda.

Asimismo, se pueden revisar las tiendas participantes en el Directorio de Beneficios INAPAM 2026, disponible en el sitio oficial: https://www.gob.mx/inapam.

Para hacer válido cualquiera de los descuentos, es indispensable presentar la credencial INAPAM en buen estado y con datos legibles. El personal de las tiendas no acepta fotografías ni copias impresas, por lo que es importante llevar la tarjeta física.

Además, se recomienda informar al cajero o encargado que se desea aplicar el descuento antes de realizar el pago.

Los descuentos INAPAM representan un apoyo importante para la economía de las personas adultas mayores, especialmente en gastos esenciales como alimentos y medicamentos. Aprovechar estas promociones durante febrero puede significar un ahorro considerable, siempre y cuando se cumplan los requisitos y se consulten previamente las condiciones en cada establecimiento.

