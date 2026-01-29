Edomex: Reportan 27 casos de gusano barrenador

Se han detectado, al menos hasta el pasado 27 de enero, 27 casos confirmados de gusano barrenador en el Estado de México, los cuales se lograron contener gracias a las medidas preventivas que fueron puestas en marcha; como la instalación de 500 trampas para la mosca que transmite tal plaga, informó la Secretaría del Campo, María Eugenia Rojano Valdés.

"Digamos que vamos conteniendo; no puedo decir controlado porque sí va aumentando un día un caso, vamos más o menos así, pero al mismo momento podemos decir que va disminuyendo, porque fuimos a visitar la semana pasada el primer caso, ya la cabra está bien, entonces la contención que estamos haciendo es esa: donde se reporta, se atiende, y eso nos ayuda mucho a mantener el espacio", señaló María Eugenia Rojano Valdés.

Actualmente mantienen activas 20 brigadas con 40 médicos, quienes realizan recorridos principalmente en municipios como Tlatlaya, Luvianos, Amatepec y Sultepec, ubicados en la zona sur de la entidad.

"Seguimos en ese proceso de contención, como se dice, porque finalmente sí es un tema difícil de controlar, ya que la mosca se dispersa y donde encuentra heridas se posiciona", señaló Rojano Valdés.

De acuerdo con la funcionaria, de los 27 casos uno es considerado de éxito, ya que la cabra que se encontraba contaminada con el gusano, y que fue el primer caso, logró sanar.

"Pueden ser 27, pero yo diría que son 26, porque uno, que es el que se cuenta como el primer caso, ya sanó; entonces va a estar variando en esa misma dinámica: se pueden ir reportando casos que van surgiendo, pero conforme se van recuperando pueden ir disminuyendo a la vez o aumentando; entonces es un poco diferente la forma de informar, pero hasta el momento son 27", comentó la secretaria del Campo.

Los 40 médicos actualmente cubren un territorio de 20 kilómetros de radio del dispositivo nacional.

"Ya nos llegaron otras mil trampas, entonces vamos a seguir colocándolas en el radio que se nos ha planteado desde el dispositivo", refirió Rojano Valdés.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

KR