Este miércoles, desde "La Mañanera", la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, cuestionó las declaraciones y la postura del embajador de Estados Unidos en el país, Ronald Johnson, y aseveró que " un embajador no puede ser, no puede tener una actitud injerencista ".

Las declaraciones de la Embajada de EU en México

La semana pasada en Topolobampo, Sinaloa, el embajador declaró que ni la corrupción ni la extorsión deben tener cabida, "si queremos que nuestro futuro compartido sea tan prometedor como puede ser". Durante una ceremonia, expresó que para que la inversión prospere, el sector privado necesita certeza, seguridad y un entorno libre de corrupción : "Sin estas condiciones, las inversiones no avanzan. Cuando existen, las empresas crecen y generan prosperidad para todos", dijo el 23 de abril pasado.

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La postura soberana de la Presidenta

Sheinbaum cuestionó la postura del embajador de Estados Unidos y expresó que no ha tenido comunicación con él desde que el Departamento de Justicia presentó acusaciones contra Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, y otras nueve personas por tráfico de drogas y delitos relacionados con armas, que se vinculan con el Cártel de Sinaloa.

" Podemos decir que son declaraciones desafortunadas. [...] Un embajador no puede ser, no puede tener una actitud injerencista ", dijo.

Durante "La Mañanera", Sheinbaum mencionó que México siempre ha sido respetuoso con EU y eso es lo que busca: una relación de respeto mutuo entre embajadores y las naciones del mundo.

" Siempre el papel de los embajadores, tiene que ser una relación de respeto mutuo . Entonces, tampoco nuestro objetivo será establecer malas relaciones, ni con el gobierno de Estados Unidos, ni con sus embajadores, pero a la presidenta le corresponde garantizar el respeto y la soberanía de México", dijo.

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"Que cada quien lo califique, pero hoy toman una relevancia distinta esas declaraciones que hizo en Sinaloa frente a lo que pasó el día de ayer", contestó Sheinbaum.

Un comunicado de la Embajada de EU en México

Ronald Johnson declaró que las acusaciones en contra de 10 funcionarios mexicanos son parte del compromiso por " hacer cumplir las leyes anticorrupción y defender el Estado de derecho ".

El comunicado de la dependencia que encabeza el funcionario de EU declaró que "combatir la corrupción y la actividad criminal transnacional" es una prioridad compartida entre ambas naciones, como en reiteradas ocasiones lo ha señalado el Gobierno de México. Sentenció que la corrupción que facilita el crimen organizado y perjudica a ambas naciones "será investigada y procesada en todos los casos en que aplique la jurisdicción" del país del norte .

Además, aseguró que este proceso se llevaría a cabo en conjunto con las autoridades mexicanas, sin especificar cuáles de estas estarían involucradas.

Con información de SUN.

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