¿Por qué el domo de calor en México favorece la mala calidad del aire?

El calor extremo ha permanecido en el país desde las últimas semanas con intensas temperaturas de 35 grados hasta 40 grados. Se trata de una onda de calor extrema en la que el calor aumenta y no se percibe siquiera una brisa, pero ¿por qué se percibe de esta manera? La respuesta está en el fenómeno conocido como "domo de calor".De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el país enfrenta una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera, lo que se traduce en una onda de calor prolongada que abarca casi el 90% del territorio nacional.Ante esta situación, el SMN exhorta a la población a mantenerse hidratada, vestir ropa de manga larga de colores claros y brindar especial atención a niños y adultos mayores, evitando la exposición prolongada al sol para prevenir golpes de calor.El domo de calor es un concepto que proviene del proceso dinámico de presión atmosférica. De acuerdo a la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés), este fenómeno se origina mediante una serie de pasos físicos que impiden el enfriamiento ambiental:Es importante que la población esté enterada de la existencia del domo de calor y los efectos negativos en la salud especialmente en las ciudades. Este fenómeno puede afectar a la calidad del aire ya que de acuerdo a la World Meteorological Organization (WMO) la alta radiación solar y el escaso viento favorecen la acumulación de ozono y otros contaminantes que se mantienen por más tiempo en el ambiente debido a la "tapa" de alta presión.A pesar de que estos ocurren, forman parte del conjunto de variaciones naturales del clima. De acuerdo a científicos, señalan que debido al calentamiento observado en el planeta en los últimos años, aumenta la frecuencia, duración e intensidad del domo de calor. * * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * * AS