¿Por qué el domo de calor en México favorece la mala calidad del aire?

El calor extremo ha permanecido en el país desde las últimas semanas con intensas temperaturas de 35 grados hasta 40 grados. Se trata de una onda de calor extrema en la que el calor aumenta y no se percibe siquiera una brisa, pero ¿por qué se percibe de esta manera? La respuesta está en el fenómeno conocido como "domo de calor".

Lee también: Así pega la onda de calor a México este 30 de abril

SMN advierte sobre onda de calor en el 90 % del país

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el país enfrenta una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera, lo que se traduce en una onda de calor prolongada que abarca casi el 90% del territorio nacional.

Ante esta situación, el SMN exhorta a la población a mantenerse hidratada, vestir ropa de manga larga de colores claros y brindar especial atención a niños y adultos mayores, evitando la exposición prolongada al sol para prevenir golpes de calor.

La física detrás del domo de calor en México

El domo de calor es un concepto que proviene del proceso dinámico de presión atmosférica. De acuerdo a la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés), este fenómeno se origina mediante una serie de pasos físicos que impiden el enfriamiento ambiental:

Cambio térmico oceánico: Este proceso comienza en el océano con un cambio brusco en la temperatura, la cual calienta el aire circundante y provoca que los vientos empujen esa masa térmica hacia la tierra. Atrapamiento por alta presión: Una vez entrando a tierra, el aire caliente queda confinado por un sistema de alta presión, formando una cúpula flanqueada por sistemas de baja presión a ambos lados. Compresión y calentamiento: La alta presión actúa como una tapa que empuja el aire caliente hacia abajo. De acuerdo con la Royal Meteorological Society, al comprimirse la columna de aire, esta se calienta aún más (proceso adiabático), lo que dispara las temperaturas en toda la región afectada. Efecto de estancamiento: Esta masa de aire se mantiene "arraigada obstinadamente en un lugar", impidiendo la entrada de frentes fríos o brisas que puedan mitigar el sistema.

¿Cuáles son los daños a la salud en México por el domo de calor?

Es importante que la población esté enterada de la existencia del domo de calor y los efectos negativos en la salud especialmente en las ciudades. Este fenómeno puede afectar a la calidad del aire ya que de acuerdo a la World Meteorological Organization (WMO) la alta radiación solar y el escaso viento favorecen la acumulación de ozono y otros contaminantes que se mantienen por más tiempo en el ambiente debido a la "tapa" de alta presión.

A pesar de que estos ocurren, forman parte del conjunto de variaciones naturales del clima. De acuerdo a científicos, señalan que debido al calentamiento observado en el planeta en los últimos años, aumenta la frecuencia, duración e intensidad del domo de calor.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

AS