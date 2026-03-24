Sheinbaum responde a controversia por mujer en balcón de Palacio Nacional

Durante su habitual conferencia matutina, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, fue cuestionada este martes por primera vez sobre la polémica que surgió en los últimos días a raíz de la publicación de un video en redes sociales, en el que presuntamente se observa a una mujer tomando el sol en uno de los balcones de Palacio Nacional.

Sheinbaum evita hablar del video

Durante su intervención, la Mandataria evitó confirmar o negar la veracidad del video que se volvió viral en la red social X. En cambio, la Jefa del Ejecutivo reviró a la oposición con señalamientos sobre actos de represión y corrupción en gobiernos anteriores, desde Gustavo Díaz Ordaz hasta Enrique Peña Nieto.

Ante los cuestionamientos, la líder federal recordó la matanza estudiantil de Tlatelolco del 2 de octubre de 1968 y la llamada “guerra contra el narcotráfico” del panista Felipe Calderón Hinojosa.

“ ¿Y qué dice del PRI en el 68? ¿Qué dice de la guerra contra el narco? ¿Y qué dice de las represiones de Zedillo? ¿Y qué dice de los 500 muertos de Salinas?”, cuestionó Sheinbaum Pardo al ser interrogada sobre el video.

La titular del Ejecutivo también arremetió contra “la violación a la democracia” de Vicente Fox Quesada y “las corruptelas” de Enrique Peña Nieto.

Críticas y debate por video viral

Posteriormente, Claudia Sheinbaum se burló de la dirigencia del Partido Acción Nacional (PAN), debido a su reciente anuncio de elegir a sus candidaturas a través del método de encuesta.

“¿Qué les parece? Está bueno, ¿no? Tantos años criticando a Morena. Vi ahí en las redes un meme de que está uno copiándole al otro en el examen. Está chistoso, ¿no? Por lo menos curioso...”, expresó durante la llamada “Mañanera del Pueblo”.

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En días recientes, el video de la presunta mujer asoleándose en Palacio Nacional ha generado debate entre quienes afirman que es real y exigen explicaciones, y quienes sostienen que fue creado mediante inteligencia artificial.

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