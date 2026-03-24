Sheinbaum frena preguntas sobre la FGR en "La Mañanera"

La mañana de este martes 24 de marzo, La Presidenta Claudia Sheinbaum solicitó en la conferencia de prensa evitar preguntas relacionadas con la Fiscalía General de la República (FGR).

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Durante la participación de Ernestina Godoy, titular de la Fiscalía General de la República (FGR) , quien acudió como invitada en “La Mañanera” para presentar una iniciativa de la Ley General contra el feminicidio, enfocada en endurecer las medidas de investigación de este delito.

Sheinbaum solicitó no preguntar a Ernestina Godoy sobre la FGR

"Les voy a pedir que no pregunten nada relacionado con la fiscalía porque no viene aquí para eso, ella tiene sus propios espacios para contestar sobre temas relacionados con la fiscalía", comentó la mandataria al inicio de la conferencia.

Godoy Ramos asistió a la conferencia matutina para exponer una propuesta legislativa que busca homologar el delito de feminicidio en todo el país, fortalecer los protocolos de investigación y endurecer sanciones contra los responsables de este crimen.

Sheinbaum y Godoy presentan la Ley General contra el feminicidio

Al respecto, la fiscal general aclaró que su presencia tiene como único objetivo presentar la iniciativa y adelantó que más adelante abordará otros temas institucionales.

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Les comento, el 15 de abril vamos a presentar desde la Fiscalía el Plan Estratégico de Procuración de Justicia, que será entregado al Senado y a la Presidenta como titular del Ejecutivo. Entonces ya platicaremos de muchas cosas. "Hoy venimos a presentar esta ley", señaló.

La iniciativa presentada plantea reforzar la investigación de feminicidios mediante protocolos homologados a nivel nacional, perspectiva de género obligatoria y la coordinación entre autoridades de seguridad, procuración de justicia y atención a víctimas.

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AS