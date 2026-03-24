Sheinbaum presenta la Ley General contra el Feminicidio

Este martes 24 de marzo, durante "La Mañanera", la Presidenta Claudia Sheinbaum dio a conocer la Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar el daño por el delito de feminicidio.

En el marco del Día Internacional de la Mujer del pasado 8 de marzo, Sheinbaum Pardo destacó esta iniciativa que se trabajó bajo el modelo de investigación que se desarrolló en la Ciudad de México y se busca que sea para todo el país.

Ernestina Godoy y Sheinbaum presentan Ley General contra el Feminicidio

Ernestina Godoy, titular de la Fiscalía General de la República (FGR), asistió a la conferencia mañanera de la Presidenta para exponer esta ley.

Generaron un esquema de investigación y atención al delito de feminicidio, lo que permitió bajar la impunidad (...). En este caso, la propuesta es que en un artículo de la Constitución se permita una Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar el daño por feminicidio y que todas las fiscalías del país tengan una ley que permita acabar con la impunidad contra el feminicidio.

"Y también se desarrolle una serie de políticas para prevenirlo", comentó la titular del Ejecutivo federal al mencionar que será enviada al Senado este día.

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"Les voy a pedir que no pregunten nada relacionado con la Fiscalía", dijo la Mandataria federal ante la presencia de Ernestina Godoy en el Salón Tesorería.

FGR busca homogeneizar investigación por delito de feminicidio

La fiscala Godoy destacó que se busca homogeneizar la investigación: "Que todos investiguemos igual, que no está fácil".

"Es exhaustiva la ley", agregó al destacar que 40 artículos tienen que ver con la investigación.

La Presidenta Claudia Sheinbaum preguntó a Marcela Figueroa, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en cuántos casos de muertes violentas por feminicidio no ha habido responsables.

"De inicio, feminicidio; eso es un cambio sustantivo", refirió la titular del Ejecutivo federal.

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AS

