La primavera se vuelve musical en San Luis Potosí

Pretextos para viajar a San Luis Potosí abundan, y esta temporada habrá uno más tras anunciarse la cartelera de artistas que engalanarán el Festival Internacional San Luis en Primavera.

El alcalde de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, encabezó la presentación oficial de la cartelera de este evento artístico y tradicional de la Semana Santa potosina, que este año presume una destacada proyección internacional.

Se realizará del 28 de marzo al 4 de abril, con la presencia de figuras globales de la música, entre ellos Miguel Bosé, Lucero, Diego El Cigala, Mon Laferte, Gente de Zona, Jessica Audiffred y Daniela Spalla como parte de una programación cultural gratuita que se desarrollará en distintos escenarios de la metrópoli potosina.

Esperan alta afluencia de viajeros

Enrique Galindo adelantó que en ese periodo se espera la llegada de más de 100 mil visitantes, de los cuales alrededor de 20 mil podrían provenir del extranjero y tendrán la oportunidad de conocer tanto la oferta cultural internacional como la creatividad del talento potosino.

La programación contempla cerca de 110 eventos, con presentaciones de grandes artistas y espectáculos destacados como el de Miguel Bosé, quien inaugurará la programación.

CORTESÍA

Además de los anunciados Lucero, Diego El Cigala, Mon Laferte, Gente de Zona, Jessica Audiffred y Daniela Spalla; se podrá disfrutar de un homenaje a Juan Gabriel con la Big Band Jazz de México, Carlos Cuevas, Rocío Banquells, María del Sol e Iván Caraza, entre otros.

Para quien busque algo más que música, el programa incluye obras de teatro y diversas expresiones culturales que se llevarán a cabo en escenarios emblemáticos y espacios públicos de la ciudad.

El Presidente Municipal reveló que en esta ocasión el país invitado será España. Además, se contará con la presencia especial del estado de Oaxaca y la ciudad de Oaxaca de Juárez como invitados, lo que, dijo, enriquecerá la diversidad cultural del programa y dará un toque extraordinario a la celebración artística.

Lo imperdible en tu primera visita

La Alameda es un punto de referencia perfecto para los visitantes primerizos, pues a un costado de ella se encuentran tres lugares altamente turísticos: El Teatro de la Paz, El Museo Nacional de la Máscara y el Museo del Ferrocarril.

El Teatro de la Paz, El Museo Nacional de la Máscara y el Museo del Ferrocarril. El Teatro de la Paz, inaugurado en 1894, es una de las joyas arquitectónicas de la ciudad. Sus bellas columnas estilo corintio dan la bienvenida a los viajeros, e incluso sus escalinatas son disputadas por artistas urbanos, quienes suelen montar espectáculos al aire libre.

El Museo Nacional de la Máscara ya es un tesoro desde la fachada. Levantado primero como mansión, ha sido sede del ministerio público y también del Consejo de Minería y Telégrafos. Desde 1982, es museo, y es una parada infaltable para todo visitante.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

https://www.whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03

AL