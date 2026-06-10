Sheinbaum recibe la Copa del Mundial 2026 en Palacio Nacional: así fue el momento

A un día del arranque de la Copa Mundial de Futbol 2026 la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, recibió al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, en Palacio Nacional.

A través de X, la Mandataria federal agregó que además de a Infantino, recibió a representantes de federaciones y confederaciones "para darles la más cordial bienvenida a este gran país".

"Estamos en la víspera de la inauguración en México de la Copa Mundial de Futbol 2026", comentó Sheinbaum al develar la Copa que se llevará la Selección ganadora del torneo.

En Palacio Nacional, recibí al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, así como a representantes de federaciones y confederaciones, para darles la más cordial bienvenida a este gran país. Estamos en la víspera de la inauguración en México de la Copa Mundial de Fútbol 2026. pic.twitter.com/yumTWhoP8e — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) June 10, 2026

¿Claudia Sheinbaum asistirá al Fan Fest en el Zócalo?

En medio de la expectativa por la inauguración y las críticas de la oposición, la Presidenta Claudia Sheinbaum ha mantenido cautela sobre su participación en el Fan Fest del Zócalo capitalino. Apenas el 9 de junio, la mandataria declaró desde Palacio Nacional:

“Vamos a ver cómo se desarrollan lo que está ocurriendo con los maestros y algunos otros grupos, porque tengo que estar atenta a eso, evidentemente”.

Estas declaraciones surgen a raíz del plantón que mantiene la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en el primer cuadro de la ciudad, lo que ha generado tensiones logísticas a escasas horas de que ruede el balón.

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¿Cuáles son las proyecciones económicas para los pequeños negocios por el Mundial 2026?

Más allá del ámbito deportivo, la justa mundialista promete ser un motor clave para la economía local: según proyecciones recientes de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC), el Mundial 2026 podría inyectar hasta 10 mil millones de pesos a los pequeños negocios en México.

Se estima que el 14% del impacto económico total del torneo se quedará en comercios de proximidad, como tiendas de abarrotes, fondas y taquerías, brindando un respiro financiero significativo a miles de familias mexicanas durante el mes que dura la competencia.

JM