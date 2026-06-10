Este jueves 11 de junio inicia la jornada mundialista en la Ciudad de México (CDMX), pues da inicio la Copa Mundial de Futbol 2026.

Sin embargo, el evento futbolero se da en medio de una serie de protestas y movilizaciones sociales como la de la Comisión Nacional Única de Negociación (CNUN) de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), quienes advirtieron que sabotearían el inicio del Mundial.

Colectivos de madres buscadoras, maestros, pensionados, transportistas, campesinos y personal de salud convocaron a una mega manifestación para este 11 de junio con el propósito de visibilizar sus peticiones.

Las protestas marcharán de diferentes puntos de la ciudad y tendrán cita en las inmediaciones del Estadio de la CDMX.

Denuncian grandes contrastes entre el Mundial y la situación social en México

La magnitud de las protestas contrasta con las cifras económicas y sociales que rodean al evento.

Mientras que en el mercado de reventa las entradas para el partido inaugural entre México y Sudáfrica alcanzan precios exorbitantes que oscilan entre los 2 mil 300 y los 9 mil dólares, los colectivos de madres buscadoras aprovechan los reflectores para recordar una estadística alarmante: la crisis de desapariciones en el país acumula más de 130 mil personas no localizadas.

Tal disparidad subraya la tensión entre la celebración deportiva de alto nivel y la realidad social que los manifestantes buscan visibilizar.

¿Cuáles son las protestas confirmadas para el Mundial 2026?

Hasta el momento se han confirmado siete protestas que se llevarán a cabo para este jueves, esto de acuerdo con reportes oficiales y diversas convocatorias de las organizaciones.

Colectivos de madres buscadoras

Trabajadores de la educación

Pensionados de Pemex y CFE

Organizaciones campesinas

Trabajadores de la salud

Colectivos en general

Transportistas

Los manifestantes partirán desde puntos como:

Avenida Insurgentes (Estadio Olímpico)

Anillo Periférico (San Jerónimo, Hospital Picacho, Vaqueritos)

Calzada de Tlalpan (División del Norte)

Avenida del Imán (Parque Cantera).

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AO

