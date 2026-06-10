Miércoles, 10 de Junio 2026

LO ÚLTIMO DE México

México |

"Es una vergüenza" si no hay Fan Fest en el Zócalo por bloqueos del CNTE: PAN

El vocero Federico Döring y otros dirigentes del partido criticaron la "ineptitud" y el "fracaso" de Morena justo antes del Mundial 2026

Por: SUN .

Aspectos del FIFA Fan Fest en la plancha del Zócalo capitalino en donde todavía se observan trabajos de instalación por parte de los organizadores. SUN/D. Sánchez

Aspectos del FIFA Fan Fest en la plancha del Zócalo capitalino en donde todavía se observan trabajos de instalación por parte de los organizadores. SUN/D. Sánchez

La dirigencia local del Partido Acción Nacional (PAN) advirtió que la Ciudad de México podría convertirse en el "hazmerreír" del mundo si no comienza el Fan Fest en el Zócalo este 11 de junio debido a la presencia de maestros de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE), cuyas demandas no han sido atendidas por autoridades locales y federales.

LEE: Movilizaciones de la CNTE continúan en CDMX; vialidades afectadas y alternativas

El vocero del PAN CDMX, Federico Döring, explicó que sería la primera ocasión en que no pueda realizarse el Fan Fest en el lugar más emblemático del país anfitrión del Mundial.

"Es una vergüenza para el turismo nacional y extranjero, aficionados de todos los países del mundo no podrán ver el partido inaugural del Mundial por el fracaso de Morena", dijo.

     

Al respecto, el secretario general del PAN CDMX, Héctor Barrera, indicó que la jefa de Gobierno, Clara Brugada, también será recordada por no garantizar seguridad en el Fan Fest.

En este sentido, el consejero panista Rafael Calderón habló de la debilidad del Gobierno para garantizar uso de Fan Fest en Zócalo. "Son incapaces de dialogar con los sectores, son incapaces de negociar, no saben darle resultados a la gente ni garantizar una convivencia social de cara al Mundial".

     

Precisaron que si bien, hay 18 sedes en la Ciudad de México donde se puede ver el partido de manera gratuita, era en el Zócalo donde se iba a llevar el mayor evento de la temporada.

Los panistas recordaron que México nunca ha estado listo para recibir al Mundial. "Son ineptos, la culpa de su corrupción es la que empañará de vergüenza esta justa deportiva a nivel internacional".

JM

Temas

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones