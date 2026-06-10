"Es una vergüenza" si no hay Fan Fest en el Zócalo por bloqueos del CNTE: PAN

La dirigencia local del Partido Acción Nacional (PAN) advirtió que la Ciudad de México podría convertirse en el "hazmerreír" del mundo si no comienza el Fan Fest en el Zócalo este 11 de junio debido a la presencia de maestros de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE), cuyas demandas no han sido atendidas por autoridades locales y federales.

El vocero del PAN CDMX, Federico Döring, explicó que sería la primera ocasión en que no pueda realizarse el Fan Fest en el lugar más emblemático del país anfitrión del Mundial.

"Es una vergüenza para el turismo nacional y extranjero, aficionados de todos los países del mundo no podrán ver el partido inaugural del Mundial por el fracaso de Morena", dijo.

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Al respecto, el secretario general del PAN CDMX, Héctor Barrera, indicó que la jefa de Gobierno, Clara Brugada, también será recordada por no garantizar seguridad en el Fan Fest.

En este sentido, el consejero panista Rafael Calderón habló de la debilidad del Gobierno para garantizar uso de Fan Fest en Zócalo. "Son incapaces de dialogar con los sectores, son incapaces de negociar, no saben darle resultados a la gente ni garantizar una convivencia social de cara al Mundial".

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Precisaron que si bien, hay 18 sedes en la Ciudad de México donde se puede ver el partido de manera gratuita, era en el Zócalo donde se iba a llevar el mayor evento de la temporada.

Los panistas recordaron que México nunca ha estado listo para recibir al Mundial. "Son ineptos, la culpa de su corrupción es la que empañará de vergüenza esta justa deportiva a nivel internacional".

JM