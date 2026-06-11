La Ciudad de México despertó este jueves 11 de junio con una mezcla de nerviosismo, orgullo y expectativa. Después de cuatro décadas de espera, el país vuelve a colocarse en los ojos del mundo mientras el reloj avanza hacia las 13:00 horas, cuando México y Sudáfrica se enfrenten en el Estadio Ciudad de México para dar la patada inicial al Mundial 2026. Sin embargo, la emoción por el arranque de la máxima fiesta del futbol convive con la incertidumbre provocada por las protestas sociales registradas en los últimos días.

Desde las primeras horas de la mañana, las camisetas verdes comenzaron a adueñarse de las calles, estaciones del transporte público y plazas de la capital. Entre banderas, cánticos y rostros pintados, el ambiente mundialista se hace cada vez más intenso, recordando a millones de mexicanos que están a punto de vivir una jornada irrepetible. La ilusión de ver nuevamente a su selección abrir una Copa del Mundo se respira en cada rincón de la ciudad, que hoy late al ritmo del futbol.

México vive entre la fiesta mundialista y la tensión social antes del inicio del Mundial 2026

México acoge a partir de este jueves su tercera Copa Mundial de futbol tras las ediciones de 1970 y 1986, convirtiéndose en el primer país de la historia en lograr esta hazaña en un torneo conjunto con Estados Unidos y Canadá que estrena un formato expandido de 48 selecciones y 104 partidos.

César, aficionado mexicano que asistirá al partido en el Estadio Ciudad de México, afirmó que los mexicanos están orgullosos de albergar su tercera Copa y que, si México gana el partido de hoy, el ambiente en la afición mexicana será de optimismo de cara a los próximos encuentros.

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció el pasado martes un decreto para implementar el trabajo a distancia en oficinas de gobierno y suspender las clases escolares en la capital del país durante la jornada inaugural, con el propósito de mitigar el colapso vial y garantizar la seguridad ante las movilizaciones programadas en la metrópoli.

El ambiente entre los seguidores de la Selección Mexicana es de tranquilidad y seguridad con respecto a las movilizaciones y la mayoría de ellos afirman que el gran protagonista de este jueves será la pelota, no las protestas.

"Hoy esperamos que todo sea pacífico y positivo (…) el protagonista hoy será la pelota y la afición mexicana", declaró a EFE Brenda, una aficionada del Tricolor que se preparaba para ir al Coloso de Santa Úrsula.

Mundial 2026: despliegan más de 5 mil policías para reforzar la seguridad en Ciudad de México

Ante las posibles manifestaciones de colectivos como la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina desplegará más de 5 mil elementos policiacos en un operativo especial que incluye el resguardo de la zona hotelera de Polanco, las inmediaciones del Estadio Ciudad de México y los principales corredores turísticos para garantizar la movilidad de los asistentes y delegaciones internacionales durante el arranque de la justa mundialista.

"El aficionado va a disfrutar el evento, estamos alertas y pendientes", declaró Alejandro López, agente de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), en una entrevista para EFE.

Pese al amplio operativo de seguridad desplegado para la jornada inaugural, diversos colectivos sociales y grupos magisteriales mantienen previstas concentraciones en puntos específicos de la capital. Desde ahí, algunos contingentes contemplan movilizarse con el objetivo de hacer visibles sus demandas ante la atención internacional que genera la Copa del Mundo.

Así, la capital del país se encuentra entre dos escenarios que avanzan de manera paralela: la celebración de un acontecimiento deportivo histórico y la expresión de las inconformidades sociales que también forman parte de la vida pública mexicana. Mientras miles de aficionados se preparan para alentar a la Selección Mexicana en el inicio del Mundial 2026, las autoridades intentan garantizar que la pasión por el futbol y el derecho a la protesta puedan coexistir en una jornada que escribirá una página más en la historia de nuestro país.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

Además lee: Google celebra el inicio del Mundial 2026 con un Doodle dedicado a México

OF