La Organización Mundial de la Salud (OMS) incrementó de “alto” a “muy alto” el nivel de riesgo asociado al brote de ébola registrado en la República Democrática del Congo , donde se contabilizan 750 casos sospechosos y 177 fallecimientos. Así lo informó este viernes, durante una conferencia de prensa, el director general Tedros Adhanom Ghebreyesus.

El organismo internacional indicó que el riesgo continúa siendo “alto” en la región del África subsahariana y “bajo” en el resto del mundo. Además, Tedros explicó que 82 contagios y siete de las muertes ya fueron confirmados mediante análisis de laboratorio como casos provocados por el virus del Ébola.

El director general agregó que un segundo ciudadano estadounidense que se encontraba en la RDC ha sido evacuado fuera del país, en este caso a la República Checa, al constituir un "contacto de alto riesgo", después de que otro, positivo por el virus, fuera trasladado a Alemania.

Tedros señaló que la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU ha asignado 60 millones de dólares para la respuesta a esta crisis sanitaria, que se unirán a los 3,9 millones liberados anteriormente por la OMS de su fondo de emergencias.

Subrayan el peligro de una posible epidemia por variante del ébola

El director general subrayó lo peligroso de una epidemia causada por una variante relativamente desconocida del virus, denominada Bundibugyo, para la que no existen tratamientos ni vacunas, y de la que hasta ahora sólo se habían dado dos brotes, uno en Uganda en 2000 y otro en la RDC en 2012 (éste con apenas una docena de casos mortales).

ONU Mujeres recordó por otro lado que en brotes anteriores las mujeres se han visto desproporcionadamente afectadas: en el de 2018-2019 ellas representaron alrededor de dos tercios de los casos notificados, y en 2014, en Liberia, concentraron tres cuartas partes de las víctimas en algunas comunidades.

Al propagarse mediante el contacto directo, es frecuente que lo contraigan trabajadores del sector sanitario, funerario y de cuidados, con un claro predominio de mujeres, advirtió la agencia especializada de Naciones Unidas.

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NA