Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el miércoles 21 de enero de 2026

Por: Redacción web .

El clima en Ciudad de México para este miércoles 21 de enero prevé que estará con lluvia moderada con 16 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 18 grados.

Según se informó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Sur que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 9 grados.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 46%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Ciudad de México

Jueves 22 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 9

Viernes 23 de enero de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 10

Sábado 24 de enero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 10

Domingo 25 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 10

Lunes 26 de enero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 10

Martes 27 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 17 y temperatura mínima de 9

Miércoles 28 de enero de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 9

