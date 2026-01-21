Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el miércoles 21 de enero de 2026

El clima en Ciudad de México para este miércoles 21 de enero prevé que estará con lluvia moderada con 16 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 18 grados.Según se informó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Sur que irán a una velocidad de 2 kms por hora.Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 9 grados.En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 46%.Jueves 22 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 9Viernes 23 de enero de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 10Sábado 24 de enero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 10Domingo 25 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 10Lunes 26 de enero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 10Martes 27 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 17 y temperatura mínima de 9Miércoles 28 de enero de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 9Clima en Zapopan Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Chapala Clima en Tapalpa Clima en Guadalajara Clima en Monterrey Clima en Puerto Vallarta Clima en Tonalá Clima en Tlaquepaque Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Mazamitla Clima en El Salto Clima en Cancún