Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el miércoles 21 de enero de 2026

El clima en Ciudad de México para este miércoles 21 de enero prevé que estará con lluvia moderada con 16 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 18 grados.

Según se informó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Sur que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 9 grados.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 46%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Ciudad de México

Jueves 22 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 9

Viernes 23 de enero de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 10

Sábado 24 de enero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 10

Domingo 25 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 10

Lunes 26 de enero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 10

Martes 27 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 17 y temperatura mínima de 9

Miércoles 28 de enero de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 9

